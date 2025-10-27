Mauro Icardi se diferenció de Wanda: así saludó a Isabella Icardi por su cumpleaños

El jugador le dedicó un posteo a su hija, a quien no puede ver desde hace unos meses, cuando se instaló en Turquía por su trabajo.

Mauro Icardi compartió un mensaje en sus redes por el cumpleaños de su hija Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara. La niña cumplió 9 años este 27 de octubre, y el futbolista del la saludó con una publicación, marcada por la distancia y por la decisión judicial que le impide mostrar imágenes de sus hijas.

El delantero optó por una imagen simbólica en lugar de una fotografía real. En su historia de Instagram publicó la silueta de un padre con su hija, una forma de expresar el vínculo sin vulnerar la restricción impuesta por el juez Hagopian, quien ordenó que tanto él como Wanda se abstuvieran de mostrar a sus hijas en redes sociales.

“Feliz Cumple Isi. Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca”, escribió Icardi, en un mensaje que reflejó la nostalgia por la distancia física que lo separa de Isabella.

El futbolista también dejó ver su deseo de reencontrarse pronto con su hija. “Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos ‘Pepita’”, expresó, dirigiéndose directamente a la nena.

Mauro Icardi para su hija Isabella La promesa de Mauro Icardi para su hija, Isabella Icardi Casi como una promesa, Icardi agregó una frase que conmovió a sus seguidores: “Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te Amo con todo mi corazón”.