Insólito: Wanda Nara será autoridad de mesa este domingo y las redes explotaron

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar que fue designada presidenta de mesa para los próximos comicios. La conductora compartió la novedad en sus redes sociales donde mostró la notificación oficial enviada por la Justicia Electoral, en el que solo dejó visible su apellido y la frase que confirmaba su designación.
Por razones de seguridad, ocultó el resto de los datos personales, aunque su publicación bastó para confirmar su participación en la jornada electoral.
La reacción de sus seguidores ante la noticia
La reacción de los usuarios no tardó en llegar: muchos se mostraron sorprendidos por la noticia y celebraron la actitud de la empresaria, que afrontará la cita cívica con humor y compromiso. Wanda no brindó más detalles sobre el operativo de votación, pero dejó en claro que tiene previsto cumplir con la citación, asumiendo el rol de autoridad de mesa durante toda la jornada.
Wanda Nara y Maxi López cara a cara en MasterChef Celebrity.
Wanda Nara y Maxi López cara a cara en MasterChef Celebrity.
gentileza
Su reencuentro con Maxi López
El anuncio coincidió con un momento televisivo que llamó la atención del público. En una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity, Wanda y su exmarido Maxi López compartieron un segmento que combinó humor, nostalgia y complicidad. Frente a las cámaras, ambos revivieron parte de su historia con un tono distendido, logrando una de las escenas más comentadas del programa.
Todo comenzó cuando Wanda se acercó a la estación donde Maxi preparaba una milanesa gigante para presentar al jurado. “¡Qué milanesa enorme!”, exclamó ella sorprendida. “¿Viste? Me gusta hacer la milanesa grande. Los chicos siempre me piden así, bien grandes”, respondió él con orgullo.
Maxi López, su hijo menor, Wanda Nara y la actual pareja del futbolista, Daniela.
Maxi López, su hijo menor, Wanda Nara y la actual pareja del futbolista, Daniela.
gentileza
Mientras López batía huevos y rallaba ajo, Wanda notó un detalle y lo corrigió entre risas: “Está al revés el rallador”. “No”, replicó él, desconcertado, hasta que se dio cuenta del error. “Capaz me pusiste nervioso”, bromeó, provocando risas en el estudio.
La conversación continuó con el mismo tono lúdico. “¿Y todas estas mezclas qué son?”, preguntó Wanda al ver los ingredientes sobre la mesa. Maxi explicó: “Ahí preparé el mejunje, con huevos, sal, pimentón, salsa de soja y mostaza”. Ella aprovechó para lanzar un comentario con doble sentido: “Aprendiste en estos años, porque a mí no me hacías este tipo de milanesas”. Él respondió entre carcajadas: “Salíamos a comer”. “¿A dónde íbamos? ¿A bodegones?”, insistió ella. “No, me sacabas a los más caros. Sabés cómo sangraba”, respondió López.
El diálogo siguió entre guiños y risas, con los jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular observando divertidos. “¿La cuenta más cara que pagaste conmigo?”, lo desafió Wanda. “No sé si comprarte ropa o llevarte a comer. Nada era económico... pero comías bien, ¿o no?”, respondió él. “Sí, comía bien. Siempre comí bien”, replicó ella.
Antes de retirarse, Wanda le lanzó una última pregunta: “¿Te ves ganador?”. Maxi contestó: “Me veo en el balcón. Espero subir con esta milanesa”. La conductora concluyó la escena con una sonrisa: “Te veo bien, te veo concentrado. Mucha suerte”.