Insólito: Wanda Nara será autoridad de mesa este domingo y las redes explotaron

“Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió sobre la imagen que compartió a través de sus redes sociales.

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar que fue designada presidenta de mesa para los próximos comicios. La conductora compartió la novedad en sus redes sociales donde mostró la notificación oficial enviada por la Justicia Electoral, en el que solo dejó visible su apellido y la frase que confirmaba su designación.

Por razones de seguridad, ocultó el resto de los datos personales, aunque su publicación bastó para confirmar su participación en la jornada electoral.

image La reacción de sus seguidores ante la noticia La reacción de los usuarios no tardó en llegar: muchos se mostraron sorprendidos por la noticia y celebraron la actitud de la empresaria, que afrontará la cita cívica con humor y compromiso. Wanda no brindó más detalles sobre el operativo de votación, pero dejó en claro que tiene previsto cumplir con la citación, asumiendo el rol de autoridad de mesa durante toda la jornada.

Wanda Nara y Maxi López cara a cara en MasterChef Celebrity. Wanda Nara y Maxi López cara a cara en MasterChef Celebrity. gentileza Su reencuentro con Maxi López El anuncio coincidió con un momento televisivo que llamó la atención del público. En una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity, Wanda y su exmarido Maxi López compartieron un segmento que combinó humor, nostalgia y complicidad. Frente a las cámaras, ambos revivieron parte de su historia con un tono distendido, logrando una de las escenas más comentadas del programa.

Todo comenzó cuando Wanda se acercó a la estación donde Maxi preparaba una milanesa gigante para presentar al jurado. “¡Qué milanesa enorme!”, exclamó ella sorprendida. “¿Viste? Me gusta hacer la milanesa grande. Los chicos siempre me piden así, bien grandes”, respondió él con orgullo.