17 de octubre de 2025 - 22:20

Denunciaron penalmente a Wanda Nara por presunta evasión y lavado: piden investigar su patrimonio

La presentación, realizada por el periodista Fernando Míguez ante la Justicia Federal, solicita requerimientos a AFIP, UIF e IGJ y exhortos a Italia.

La empresaria y modelo Wanda Nara fue denunciada penalmente por presunta evasión fiscal agravada, lavado de activos y otros delitos económicos.

La empresaria y modelo Wanda Nara fue denunciada penalmente por presunta evasión fiscal agravada, lavado de activos y otros delitos económicos.

Foto:

Instagram
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

¿Wanda Nara se despide de Telefe?

Telefe dejó afuera a Wanda Nara de la conducción de un programa de cocina y hay reemplazo

Por Redacción Espectáculos
el euforico escrito de mauro icardi contra el nuevo novio de wanda nara y el video con su hija

El eufórico escrito de Mauro Icardi contra el nuevo novio de Wanda Nara y el video con su hija

Por Redacción Espectáculos

La presentación fue realizada por el periodista e investigador Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, ante la Justicia Federal.

Míguez, acompañado por su abogada Marcela Scotti, pidió que se investigue la procedencia del patrimonio de Nara, sus actividades comerciales y su rol como representante de futbolistas, especialmente el de su expareja, Mauro Icardi.

Según el denunciante, existirían indicios de maniobras para evadir impuestos y ocultar bienes, tanto en el país como en el exterior.

La denuncia, difundida por la agencia Nova, menciona a las empresas Work Marketing Football SRL y Wanda Cosmetic, a través de las cuales se habrían canalizado movimientos económicos no declarados ante la AFIP y otros organismos.

Fernando Migues
Periodista e investigador Fernando Míguez.

Periodista e investigador Fernando Míguez.

El escrito también solicita verificar si Nara contaba con las habilitaciones de la AFA y la FIFA para desempeñarse como representante de jugadores, y si cumplía con las obligaciones tributarias correspondientes.

Asimismo, el documento hace referencia a una presunta vinculación con la empresa de criptomonedas Vayo Coin, actualmente investigada por estafa y asociación ilícita. Tanto Wanda como su hermana Zaira Nara habrían participado en campañas publicitarias de esa firma, percibiendo —según el denunciante— importantes sumas en dólares y pesos por publicaciones en redes sociales.

Míguez solicitó que se abra una investigación formal independiente de otras causas, que se pidan informes a la AFIP, UIF, IGJ y organismos internacionales, y que se emitan exhortos a Italia y Turquía, países donde Nara habría gestionado contratos deportivos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿Wanda Nara se despide de Telefe?

Wanda Nara suma un nuevo miembro en su familia luego de confirmar su relación con Martín Migueles

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara y su cara de enojo ante la actitud del participante de MasterChef Celebrity.

Enojo en MasterChef Celebrity por un participante que escupió la comida en frente de los jueces

Por Redacción Espectáculos
graciela alfano volvio a apuntar contra wanda nara y defendio a la china suarez: pobre chica

Graciela Alfano volvió a apuntar contra Wanda Nara y defendió a la China Suárez: "Pobre chica"

Por Redacción Espectáculos
tension total en masterchef celebrity: valentina cervantes enfrento a wanda nara

Tensión total en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes enfrentó a Wanda Nara

Por Redacción Espectáculos