Wanda Nara suma un nuevo miembro en su familia luego de confirmar su relación con Martín Migueles

En las publicaciones recientes, se la vio junto a Migueles y un cachorro recién llegado a la familia.

Wanda Nara atraviesa un nuevo capítulo junto a Martín Migueles, el entrenador con quien decidió formalizar su relación tras semanas de rumores. La empresaria y conductora, que hasta hace poco evitaba mostrarlo públicamente, eligió ahora compartir imágenes y momentos íntimos en redes sociales, reflejando la evolución de esta historia.

Wanda Nara Wanda Nara mostró su nuevo camarín para las grabaciones de MasterChef Celebrity. Web El nuevo miembro en la familia de Wanda Nara En una de las fotos difundidas en sus historias, el personal trainer aparece sentado junto a una mesa de mármol blanco, con un mate y utensilios a su alrededor, sosteniendo al cachorro de pelaje claro mientras sonríe hacia la cámara. Un corazón rojo completó la escena, acentuando el clima afectivo del momento.

Junto a esa imagen, Wanda mostró el obsequio que recibió de su pareja: una caja de chocolates acompañada por una nota escrita por él que decía: “Un nuevo ciclo. Una nueva oportunidad para alcanzar grandes logros”. El gesto fue interpretado como un símbolo de acompañamiento mutuo y de inicio compartido de nuevas etapas.

image En otra de las publicaciones, el cachorro volvió a ser protagonista al aparecer dormido sobre el regazo de Migueles, mientras la conductora escribió: “Cachorros. Presentó a mis”, con un emoji de corazón, en alusión tanto al perro como a su novio. Las escenas reforzaron la imagen de una convivencia en crecimiento, en la que el afecto se expresa en los gestos cotidianos y en la incorporación del entrenador al entorno familiar de Nara.

La confirmación de su relación Días atrás, Wanda confirmó públicamente la relación durante su participación en Sería Increíble, el programa de Olga conducido por Damián Betular, Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato. En una charla informal mientras desayunaba, la empresaria se sinceró: “Tengo muchas cosas positivas, doy todo de mí. Me re comprometo, lo doy todo, y cuando capaz me fallan un poquito, siento que no van a poder conseguir una mina como yo”. Ante la intervención de Jota, que le preguntó directamente si estaba de novia, Wanda respondió sin rodeos: “Estoy muy bien. Estoy muy feliz. Estoy saliendo con alguien”.