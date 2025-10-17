Enojo en MasterChef Celebrity por un participante que escupió la comida en frente de los jueces

La consigna de este jueves en MasterChef Celebrity era preparar un plato que evocara a la escuela. Pero una falla en los ingredientes hizo que un participante tuviera un error en su preparación y lo pagó frente a los jurados. Al probar su plato el concursante escupió la comida, gesto que generó enojo y reacciones en redes.

En la noche de delantales grises, el periodista Luis Ventura tuvo una noche estrellada. Con uno de los peores platos fue directo a la gala de eliminación, pero fue su reacción a su propio plato la que generó memes y respuestas de enojo de usuarios en redes sociales: "¿Estamos todos de acuerdo que Luis Ventura es el primero que se tiene que ir? Por soberbio y asqueroso " y "¿Soy la única que quiere que quede descalificado?" opinaron seguidores del certamen.

Desde los primeros minutos en la cocina, Ventura tuvo conflictos con la elaboración de su plato: que en un principio iban a ser fideos con salsa y terminó entregando a los jueces ñoquis fileto.

“iba a hacer una pasta y, a medida que pasó el tiempo, me fui quedando sin reloj y los fideos pasaron a ser ñoquis”, explicó. Y agregó que los preparó de harina de arroz, ya que se confundió y no agarró la de trigo.

Embed - El plato de Luis Ventura que desató las críticas del jurado y de Wanda Nara - Masterchef Celebrity Wanda Nara - Masterchef Celebrity">

Germán Martitegui fue el primer jurado en acercarse al plato, que lucía repleto de unas bolitas blancas con una salsa escasa y falta de su característico tono rojo del tomate. Cortó uno de los ñoquis y se lo ofreció al periodista que le dijo que no.

“¿No te animás?”, lo desafió el jurado y no le quedó otra que probar su propia preparación. Ante la cara de sorpresa de Wanda Nara, empezó a masticar pero algo le impidió terminar de tragar el bocado y el presidente de Aptra escupió el ñoqui y lo devolvió al plato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Fer18Coto/status/1979006629426151715&partner=&hide_thread=false Mi cara cuando Luis Ventura escupió la comida #MasterChefCelebrityArgentina pic.twitter.com/xnqx8C0bV8 — FerchuCoto (@Fer18Coto) October 17, 2025

La reacción de los jueces

“Tenés razón”, habló primero Ventura. A lo que el chef acusó no haber dicho nada y el participante le respondió que la actitud hablaba por sí sola. “La tuya habla. Acabás de escupir el ñoqui en el plato”, contraatacó.

Más conciliador Donato De Santis le dijo que lo bancaba y procedió a probar un ñoqui del otro extremo del plato que no había sido tocado por Luis. E hizo reír a todos porque no podía ni cortar una porción de lo dura que estaba la masa.

La chicana a Wanda Nara y el Martín Fierro

“Creeme que al sexto ñoqui te va a gustar”, le respondió a Wanda que se burló de Ventura. Sin aminorarse, la conductora probó uno de los ñoquis. “Luis, si no me das el oro el año que viene con esto que estoy comiendo”, dijo la modelo y el hombre, a cargo de los premios, contó en la entrevista individual que le pide el Martín Fierro todos los años.

La conductora quiso conocer cuáles eran las verdaderas intenciones de Ventura en el certamen y le preguntó sin vueltas: “¿Estás para ganar? Porque después se dice que hay participantes que firmaron por poco tiempo y que todo está arreglado. ¿Vos querés ser campeón?”.

Fiel a su estilo directo, Luis respondió sin dudar: “Yo quiero ganar los $50 millones. ¿Hay ese premio y voy a hacerme el bol...? No, yo voy a ganar. Hice aliados con Maxi López, el Turco Husaín, me llevé muy bien con Pablito Lescano y con Roña Castro. Y de las chicas, buena onda con La Joaqui, con Momi Giardina y con Emilia Attias”.