16 de octubre de 2025 - 22:06

Graciela Alfano volvió a apuntar contra Wanda Nara y defendió a la China Suárez: "Pobre chica"

La ex vedette expresó su opinión sobre el conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez, el cuál empezó hace más de 4 años.

El enfrentamiento entre Graciela Alfano y Wanda Nara volvió a encenderse con fuerza. Luego de meses de tensión, la exvedette reavivó su disputa con la conductora de MasterChef Celebrity al analizar su figura pública y su histórica rivalidad con la actriz Eugenia “La China” Suárez.

Las críticas de Graciela Alfano a Wanda Nara

Alfano comenzó describiendo lo que considera el “fenómeno mediático” de Nara. “Ella logra algo. Tiene un carácter hipnótico. Te manda fruta, te tira un montón de información que yo también consumí, porque no podía creer lo que escuchaba, y de pronto, nadie le pregunta nada, nadie la cuestiona.

Tiene un ejército que debe ser pago y que la defiende”, sostuvo la exvedette. A medida que la conversación avanzaba, su tono se volvió más crítico, especialmente al recordar la recordada frase de Wanda contra la China Suárez durante el escándalo con Mauro Icardi.

¿Pero qué te pasa, Wanda Nara? ¿Qué le estás diciendo pros... a una mina? Estás ofendiendo a todas las mujeres que se ganan la vida así, las estás menospreciando”, lanzó Alfano con dureza. Luego, defendió a Suárez y apuntó directamente contra Icardi: “Agarrátela con tu marido, decile lo que se te dé la gana. Maurito no era un santo que estaba barriendo la cocina, atendiendo a sus nenas, y vino la China y lo secuestró”.

Su rol en los medios

La crítica continuó con una reflexión más amplia sobre el papel de Wanda en los medios. “Wanda Nara es la nueva Shakespeare, es dramaturga. Todos los días te inventa algo que no podés creer. Cuando pensás que terminó, vuelve a empezar. La siguen de una manera que nadie tiene un pensamiento crítico. Lo grave es que se hace una carrera en base a mentiras que después las dice y todos se ríen. Cuando se valida la mentira para llegar, es grave. Te ponés en una situación de perseguir a un tipo después de que te dejó”, expresó con ironía.

En un intento por aclarar su postura, Alfano señaló que sus dichos no buscaban atacar a Wanda como persona, sino cuestionar el relato mediático que ella misma construye. “Wanda, no me meto con vos, simplemente con la historia y el relato que contás. A la persona no la conozco. Me parece que hizo una buena carrera, tiene una imaginación fabulosa”, dijo.

Sin embargo, volvió a apuntar a la exposición material y emocional que caracteriza a la empresaria: “Yo le digo a una amiga que se meta en la casa de Wanda, las llaves están en la maceta. Se lleva todo eso que no sé cuánto cuesta. Yo no dejo ese material de cartera, zapato, para que entre nadie. Lo primero que me llevo”.

Wanda Nara volvió a atacar a la China Suárez

Los antecedentes de cruces entre ambas

No es la primera vez que Alfano acusa a Wanda Nara. Meses atrás, en Las Mañanas con Andino (TV Pública), la exvedette aseguró que la conductora habría sido responsable de filtrar un video íntimo de Mauro Icardi. En esa oportunidad, mostró en cámara chats privados que, según ella, mantuvo con la China Suárez. “El video es uno que le mandó Mauro a Wanda en 2023. El punto es que no se lo mandó a esa señorita”, leyó Alfano desde su celular, sugiriendo que fue la propia Wanda quien difundió el material.

“El video se lo mandó a su exmujer y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crean”, agregó. De esta forma, insinuó que la conductora habría buscado dañar la imagen del futbolista y de Suárez en medio de los conflictos judiciales y mediáticos derivados de su separación.

