Wanda Nara generó polémica en el Parque Nacional Iguazú: ¿Acceso exclusivo?

Wanda Nara se encuentra en el centro de un escándalo tras mostrarse caminando sola por áreas cerradas del Parque Nacional Iguazú, en plena zona turística.

El episodio ha generado repercusiones porque la mediática aparentemente tuvo acceso exclusivo a un sector del parque, incluso en la zona más visitada: “La Garganta del Diablo”. En las historias de Instagram, se la ve caminando con sus hijas mientras el lugar se muestra completamente vacío, un hecho poco habitual en un espacio turístico de alta afluencia. Además, Wanda utilizó los transportes internos del parque, situación que despertó aún más cuestionamientos.

Según informaciones del periodista Guido Záffora, el intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, ya abrió un sumario para investigar lo ocurrido. La investigación busca determinar quién permitió el acceso exclusivo y si hubo irregularidades en la gestión del personal del parque. Incluso se mencionaron posibles sanciones o despidos para los empleados involucrados.

En el video publicado por Nara, la mediática describió la experiencia como “Exclusive, open only for us” (“Sólo abierto para nosotras”), un detalle que evidencia la exclusividad de la visita. Este tipo de excepción normalmente está reservado únicamente por razones diplomáticas o protocolares, lo que hace que la situación genere mayor controversia.

El hecho provocó un amplio debate en redes sociales y medios sobre el uso de espacios públicos y los privilegios en parques nacionales. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y las autoridades analizan cómo ocurrió la autorización y quién estuvo detrás de permitir el acceso. Por su parte, Wanda Nara continúa compartiendo contenido de su visita, sin pronunciarse públicamente sobre la controversia.

