Wanda Nara generó polémica en el Parque Nacional Iguazú: ¿Acceso exclusivo?

Wanda Nara se encuentra en el centro de un escándalo tras mostrarse caminando sola por áreas cerradas del Parque Nacional Iguazú, en plena zona turística.

El episodio ha generado repercusiones porque la mediática aparentemente tuvo acceso exclusivo a un sector del parque, incluso en la zona más visitada: “La Garganta del Diablo”. En las historias de Instagram, se la ve caminando con sus hijas mientras el lugar se muestra completamente vacío, un hecho poco habitual en un espacio turístico de alta afluencia. Además, Wanda utilizó los transportes internos del parque, situación que despertó aún más cuestionamientos.

Wanda Nara en Las Cataratas del Iguazú Wanda Nara dijo que cerraron una pasarela de las Cataratas del Iguazú solo para ella, sus hijas y novio @wanda_nara Polémica en Iguazú: sumario por visita exclusiva de Wanda Nara Según informaciones del periodista Guido Záffora, el intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, ya abrió un sumario para investigar lo ocurrido. La investigación busca determinar quién permitió el acceso exclusivo y si hubo irregularidades en la gestión del personal del parque. Incluso se mencionaron posibles sanciones o despidos para los empleados involucrados.

Embed En el video publicado por Nara, la mediática describió la experiencia como “Exclusive, open only for us” (“Sólo abierto para nosotras”), un detalle que evidencia la exclusividad de la visita. Este tipo de excepción normalmente está reservado únicamente por razones diplomáticas o protocolares, lo que hace que la situación genere mayor controversia.