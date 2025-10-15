15 de octubre de 2025 - 13:34

Qué dijo la esposa de Maxi López sobre el "coqueteo" entre Wanda Nara y el exjugador en Masterchef

Daniela Christiansson no dudó en compartir un comunicado luego de que se viralizaron videos de su pareja con su ex, tras el ida y vuelta picante en el reality.

Maxi López, Wanda Nara y Daniela Christiansson
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Qué dijo Daniela sobre la buena relación de Wanda Nara y Maxi López

Según comentó la modelo sueca, quien estaba esperando a Maxi López en la puerta del aeropuerto, no tiene ningún recelo por la relación de su pareja con su exesposa. "No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada", expresó.

En un extenso comunicado, en el que intentó responder algunas de las consultas que recibe a través de mensajes de Instagram, Christiansson fue clara: "Las razones son importantes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás, y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal".

Sin embargo dejó en claro que está feliz de ver a López con sus hijos "que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos". "Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en Argentina, y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos. También, siempre hace bien volver al lugar donde uno creció", dijo.

Lo más llamativo fue cuando se refirió directamente a la conductora de Masterchef: "Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor", cerró.

Por qué Daniela Christiansson no viajó con Maxi López a Argentina

Christiansson aclaró que juntos tomaron esta decisión de "hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo. ¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible, pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho".

Acerca de por qué no viajó para acompañar a Maxi durante su estadía en Argentina, explicó que no puede viajar ahora porque tiene obligaciones en su país y porque está "demasiado pesada" para hacerlo porque transita su séptimo mes de embarazo. "No es lo ideal, pero es lo que toca", indicó.

