Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas mendocinas este 16 de octubre

Este jueves 16 de octubre, la cartelera de cine se renueva con una variedad de propuestas para todos los gustos: desde el regreso del horror con "Teléfono Negro 2" hasta el reestreno de un clásico como "El mago de Oz".

El universo oscuro creado por Scott Derrickson vuelve a la gran pantalla con "Teléfono Negro 2", secuela del exitoso thriller sobrenatural de 2022. Esta vez, el Raptor —el sádico asesino interpretado por Ethan Hawke— busca vengarse desde la tumba. Su objetivo es Gwen (Mason Thames), la hermana menor de Finn, el joven que logró escapar de sus garras en la primera entrega.

Gwen, una adolescente de 15 años con una fuerte personalidad, comienza a recibir llamadas en sueños a través de un misterioso teléfono negro, acompañadas de visiones perturbadoras que la conectan con tres chicos en peligro en un campamento de invierno. Decidida a romper el ciclo de terror, convence a su hermano para viajar juntos a Alpine Lake, donde deberán enfrentarse a una amenaza aún más poderosa que la muerte misma.

Desde Italia llega "Locamente" ("Follemente"), una comedia romántica dirigida por Paolo Genovese —conocido por "Perfectos desconocidos"— que explora el caos mental de una primera cita.

Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas libran una guerra interna entre sus distintas personalidades: la romántica, la racional, la insegura y la pasional. Estas voces se contradicen, seducen, sabotean y compiten por el control de la situación.

¿Quién ganará la batalla: el corazón o el deseo? Con las actuaciones de Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta y Claudia Pandolfi.

3- "Frankie y los monstruos"

Los más chicos también tienen su estreno de la semana con "Frankie y los monstruos" ("Stitch Head"), una colorida coproducción entre Reino Unido, Francia y Alemania que reinventa el clásico mito de Frankenstein en clave de aventura y comedia.

Embed - FRANKIE Y LOS MONSTRUOS (Stitch Head) | Tráiler oficial | Próximamente en cines

La historia sigue a Frankie, un joven creado por un científico excéntrico que vive entre criaturas tan extrañas como adorables. Aunque sueña con conocer el mundo exterior, teme los peligros que puedan acecharlo. Pero una inesperada aventura lo llevará a descubrir el valor de la amistad y la familia, en una fábula tan divertida como emotiva. Dirigida por Steve Hudson.

4- "Mente maestra"

Con un elenco encabezado por Josh O’Connor y Alana Haim, "Mente maestra" ("The Mastermind") es un drama criminal ambientado en los años ‘70 que combina tensión, ironía y crítica social.

Embed - THE MASTERMIND | Official Trailer (2025) Josh O'Connor, Alana Haim

La película sigue a un padre de familia desempleado que decide robar obras de arte de un museo local, convencido de tener un plan perfecto. Pero pronto descubrirá que la codicia y el azar pueden ser enemigos mortales.

Dirigida por Kelly Reichardt —una de las cineastas más respetadas del cine independiente estadounidense—, "Mente maestra" ofrece una mirada sobria sobre el fracaso del sueño americano.

5- "El mago de Oz"

Décadas después de su estreno original, "El mago de Oz" vuelve a los cines en una versión restaurada que permite redescubrir su magia. El clásico musical de 1939, dirigido por Victor Fleming y protagonizado por Judy Garland, es considerado la película más vista en la historia del cine, en parte por sus incontables reestrenos y transmisiones televisivas.

Embed - Trailer El Mago de Oz (1939) 75th Anniversary - Español Latino

Con sus inolvidables canciones —entre ellas, “Over the Rainbow”—, sus colores vibrantes y su mensaje atemporal sobre la búsqueda del hogar, sigue siendo un viaje cinematográfico imprescindible para todas las generaciones.

6- Antes del cuerpo

El cine local también tiene su espacio esta semana con "Antes del cuerpo", una película intimista dirigida por Lucía Bracelis y Carina Piazza que se verá en el Cine Universidad.

Embed - Trailer Antes del cuerpo (2024) de Lucía Bracelis y Carina Piazza

Rodada íntegramente en Mendoza, la película cuenta la historia de Ana (Mónica Antonópulos), una enfermera que cuida a Luis (Patricio Contreras), un escritor en el ocaso de su vida. Entre ambos se teje una amistad inusual mientras ella intenta sostener a su familia y afrontar la enfermedad de su hija, Elena (Nayaraq Guevara Páez).