Fin de semana largo en Maipú: cine, humor y tradición

Maipú se consolida como el epicentro cultural de la región con una agenda diversa para todos los gustos. Durante el fin de semana, la cartelera del Cine Teatro Imperial combina el estreno comercial de "Tron: Ares" con el cine nacional de "La Mujer de la Fila". Además, el humor tendrá su espacio con el "Maipú Comedy Day", mientras que las tradiciones locales se vivirán en el Festival Regional de Tango , la Proclamación de la Flor de la Tradición y el Mercado del Productor , ofreciendo una completa experiencia de entretenimiento, cultura y raíces para toda la comunidad.

La Ciudad lanza una nueva edición del programa "Mejores Veredas": accesibilidad e inclusión para vecinos

Maipú acelera su Plan Integral de Asfalto: más de 250 cuadras renovadas y un avance del 60%

Nueva entrega de la saga de ciencia ficción iniciada en 1982. Protagonizada por Jared Leto , la película se centra en la lucha de la humanidad contra la inteligencia artificial, cuando un sofisticado programa llamado Ares es enviado al mundo real en una peligrosa misión.

Horarios:

Jueves 9 - 19:00 hs

Viernes 10 - 15:30 hs

Sábado 11 - 15:30 hs

Domingo 12 - 19:00 hs

Martes 14 - 22:00 hs

Miércoles 15 - 22:00 hs

“La Mujer de la Fila” - Cine INCAA

Valor de la entrada: $2.600

Un conmovedor drama protagonizado por Natalia Oreiro sobre Andrea, una madre cuyo mundo se desmorona cuando su hijo es encarcelado injustamente. Al unirse a otras madres en la misma situación, encontrará comprensión, pero una impactante revelación cambiará todo.

Calificación: +13

Horarios:

Jueves 9 - 21:30 hs

Viernes 10 - 18:00 hs

Sábado 11 - 18:00 hs

Domingo 12 - 21:30 hs

Espectáculos en Vivo

Maipú Comedy Day

El humor de calidad llega al teatro con dos exponentes de primer nivel. La reconocida comediante Andrea Ibáñez presentará su agudeza habitual y su humor sin filtros, con monólogos que reflejan situaciones cotidianas como relaciones, maternidades y contradicciones.

Acompañándola estará el polifacético Adrián Sorrentino, ícono del café concert mendocino, quien despliega su elegancia escénica combinando música, humor, interpretación y toques de tap.

La cita es el viernes 10 de octubre a las 21:30 horas. Las entradas están disponibles a través de entradaweb.com o en la boletería del teatro.

Festival Regional de Tango

Durante tres días, Maipú se viste de milonga con el Festival Regional de Tango. El evento se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en el imponente Salón Principal de la Finca El Pino, ubicada en Bernardo Monteagudo 1898.

Los amantes del tango podrán disfrutar de una programación cargada de baile, música y emoción. Las entradas para este encuentro ya están disponibles en la plataforma Entradaweb.

Eventos Culturales y Comunitarios

Mercado del Productor a tu Mesa

Una iniciativa que acerca lo mejor del campo a la comunidad. El sábado 11 de octubre, de 9 a 14 horas, la Estación Gutiérrez se transformará en un punto de encuentro para adquirir productos frescos y de calidad directamente de los productores.

Los vecinos podrán encontrar carne, pescados, panificados, vinos, verduras de estación, conservas, huevos, flores, plantas, aceite de oliva y mucho más a precios accesibles.

La jornada se complementará con música en vivo, demostraciones de danza y sorteos.

Proclamación de la Flor de la Tradición

Una de las citas más emblemáticas con nuestras costumbres. Este evento celebra las raíces maipucinas y el orgullo de ser parte de esta tierra.

La jornada tendrá lugar el jueves 10 de octubre desde las 12 horas en la histórica Casa de las Bóvedas, donde habrá show en vivo para disfrutar de una auténtica tarde de fiesta criolla.