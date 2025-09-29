Por dentro: el icónico cine abandonado que señalan como una de las puertas del infierno

Con la llegada de los centros comerciales y las grandes multisalas de cine , aquellos más emblemáticos -y que eran clásicos del centro mendocino - cayeron en el olvido . Muchos de ellos mutaron a playas de estacionamiento, locales comerciales e, incluso, iglesias evangélicas . Pero hubo otras salas en las que, un día, la puerta se cerró para nunca más volver a ser abierta. Y en su interior, el tiempo se detuvo durante casi 40 años desde aquella última proyección (muchas veces, tardes completas con entre dos y tres filmes en continuado ).

El Cine City , ubicado en el primer piso de la icónica Galería Tonsa del centro mendocino, es de esos paisajes en los que el tiempo parece haber quedado en pausa . Inaugurado en la década del 1960 , marcó un antes y un después en Mendoza al ser el primero en transmitir con la tecnología "Cinerama" en la provincia. Fue, además, el escenario de puestas en escena de recitales y obras de teatro . Pero, a fines de los 80 , cerró sus puertas.

El creador de contenidos en redes sociales "Lichi" Carrasco -responsable del perfil de Instagram @turismolichi y que ya cuenta con casi 42.000 seguidores en esta cuenta- suele compartir fotos y videos de escenarios mendocinos que, tras años de esplendor, quedaron en el olvido . Y, en esta oportunidad, compartió fotos y videos de cómo está hoy el Cine City , aquel mismo que -según la leyenda popular en Mendoza- se ha convertido en una de las siete puertas del infierno .

En el primer piso de la Galería Tonsa , con ingresos y egresos por calle San Martín y por San Juan , sobresale un espacio que parece haber quedado abandonado en el tiempo : lo que alguna vez fue el cine City . Ubicado en el corazón de la galería, un vallado metálico impide el paso de quienes caminan por la galería.

Entre los escombros y restos cartelería vieja tirada en el piso, llama la atención una puerta de madera cerrada . “Mercurio 32″ se lee en el cartel viejo. Pero con acercarse un poco más –ya habiendo ignorado el vallado- y quedar cara a cara con la puerta, se lee (también con corrector blanco ): “Cuarta Puerta” , mientras que también han escrito “Evil” (Diablo, en inglés).

De acuerdo a las leyendas urbanas mendocinas -y recopiladas en el libro "Mendoza Tiembla"-, en este cine abandonado se encuentra una de las "Siete puertas del infierno". Estos portales, de acuerdo al mito, se abren todos los días a las 3 am. Y vaya uno a saber qué sale de su interior o hacia dónde llevan...

“Conozco a gente que vivió alguna experiencia sobrenatural en esos lugares. Y también me han hecho llegar historias de personas que las vivieron”, aclaró hace unos años a Los Andes el escritor Martín Rumbo, “descubridor” de las Siete Puertas del Infierno en Mendoza.

La particularidad de muchos de los puntos identificados como "Puertas del infierno" es que se trata de lugares que, o bien están abandonados y descuidados -lo que les añade una impresión de fantasmagóricos-, o bien están marcados por el relato -endulzado- de alguna tragedia o hechos sobrenaturales.

“Es un mito nomás”, aclaró, entre risas. uno de los empleados de un videoclub ubicado en la Tonsa y exactamente al lado del abandonado cine, también hace algunos años. Pero aclara que no ha estado nunca en el lugar a las 3 am, ni tampoco tiene intenciones de estarlo.

Así está el icónico Cine City en Mendoza y a casi 40 años de su cierre

Más allá del mito popular referido a que allí se encontraría la cuarta "puerta del infierno" (se trata de esos enunciados que bien cuadran en el "creer o reventar"), el interior de esta sala -cerrada desde hace cuatro décadas- era un verdadero misterio. Al menos hasta hace unas horas.

En un video compartido en redes sociales por @turismolichi se puede ver cómo está el interior de la sala. En las imágenes se ven, cubiertas de polvo -incluso, se aprecia algo de polvo en suspensión- las 2.200 butacas de madera que mantiene en los dos pisos de la sala.

Ya en el ingreso, del lado de afuera, se ve la boletería -con su respetivo cartel con letras de colores- vidriada, aunque sin nadie en su interior y con residuos y restos de materiales de construcción en el mostrador. Ya atravesando la puerta principal, se observan las puertas de vidrio que marcan el ingreso a la sala, todas abiertas (quizás desde la última función que se celebró en el lugar).

En el piso, en tanto, se ven algunos tablones y estructuras que se montaron en el lugar para avanzar con posibles obras que, a la larga, nunca llegaron a concretarse. De hecho, hay objetos metálicos y paneles derrumbados, lo que le aportan a la postal un aspecto más que lúgubre.

También se mantienen exhibidos en cartelera los afiches -impresos en papel- de las últimas películas que se proyectaron en esta memorable sala. "Superman IV", "Volver al futuro II" y "Rocky V".

"Entrar a un cine abandonado genera una mezcla de sensaciones. Lo primero que impresiona es la oscuridad y el polvo suspendido en el aire. Las butacas vacías, rotas y cubiertas por telarañas parecen esperar un público que nunca más regresará. La pantalla gigante, manchada o rasgada, transmite una sensación de vacío y silencio ensordecedor, y también nostalgia y melancolía. Un cine es un lugar cargado de recuerdos, como risas, aplausos, primeras citas", resumió "Lichi" Carrasco al compartir sus sensaciones vividas en el interior del cine City.

En 2011, durante un operativo de desinfección y limpieza realizado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se retiraron 1.500 kilos de excremento de palomas del sitio.