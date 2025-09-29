29 de septiembre de 2025 - 12:22

Qué significa "Carpe diem", la frase en latín que sigue más vigente que nunca

En tiempos en los que la ansiedad y el futuro parecen marcar nuestros días, esta frase del latín cobra otro sentido que tiene total vigencia en la actualidad.

carpe diem
Por Daniela Leiva

En tiempos donde el futuro parece marcar la agenda cotidiana y la ansiedad por lo que vendrá ocupa gran parte de la mente, una antigua expresión en latín mantiene intacta su fuerza: “Carpe diem”. Traducida de manera literal significa “aprovecha el día”, pero su verdadero alcance no se agota en esa definición.

La frase, atribuida al poeta romano Horacio en sus Odas, invita a vivir con plenitud el presente sin quedar atrapados en las preocupaciones del mañana. Surge como respuesta a la condición humana, la certeza de que el tiempo es limitado y de que la vida puede cambiar en un instante.

Cabe destacar que no se trata de un llamado al desenfreno ni a la irresponsabilidad, sino a una toma de conciencia, es una invitación a valorar cada jornada, por pequeña que parezca, es el núcleo de esta máxima que ha atravesado siglos sin perder vigencia.

carpe diem tatuaje

La notoriedad que le dio el cine y la literatura

“Carpe diem” es un llamado a elegir la vida antes de que el tiempo decida por nosotros. Si el futuro es incierto y el pasado ya no vuelve, esta frase nos recuerda que el verdadero poder está en lo que hacemos hoy.

En la cultura contemporánea, la expresión recobró notoriedad gracias al cine y la literatura. Quizás el ejemplo más recordado sea la película “La sociedad de los poetas muertos”, donde el profesor John Keating (interpretado por Robin Williams) les recuerda a sus alumnos que la existencia es efímera y que deben animarse a vivir con autenticidad. Esa escena convirtió a “Carpe diem” en un lema generacional que todavía resuena en jóvenes y adultos.

Pero su aplicación va más allá del arte, ya que en lo cotidiano la frase funciona como recordatorio frente a la procrastinación y la postergación de proyectos. Quienes repiten “Carpe diem” suelen usarla como impulso para emprender un viaje, animarse a cambiar de rumbo laboral, compartir tiempo con seres queridos o simplemente salir de la rutina.

"Carpe Diem" y su trasfondo filosófico

El trasfondo filosófico de la expresión también es relevante porque para los estoicos y epicúreos, corrientes que influyeron en el pensamiento romano, la clave de la vida estaba en reconocer los límites del tiempo y en no dejarse dominar por miedos o ambiciones desmedidas.

carpe diem

En esa línea, “Carpe diem” no significa vivir sin pensar en las consecuencias, sino elegir con consciencia aquello que realmente vale la pena. En el mundo actual, atravesado por la velocidad de la información y la presión por planificar cada paso, esta frase antigua se resignifica.

Muchos la incorporan como mantra personal para bajar un cambio y prestar atención a los pequeños momentos: un café con calma, una caminata al aire libre, una charla que rompe con la rutina. La vigencia de “Carpe diem” radica justamente en que se opone al vértigo y recupera la idea de habitar el presente.

