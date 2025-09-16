Con este simple truco podrás dejar el celular antes de dormir y calmar la ansiedad

Un truco básico puede ayudar a calmar la ansiedad antes de dormir y poco a poco evitar el uso del celular.

Revisar notificaciones, contestar mensajes o mirar videos es un hábito constante a la hora de ir a la cama. Esta rutina, en el momento parece inofensiva, pero los especialistas advierten que impacta de manera negativa en el sueño y en el bienestar emocional. Por eso existe un truco sencillo que ayuda a romper con esa costumbre.

El secreto está en aplicar una práctica concreta que poco a poco creará límites al usar el celular durante la noche. Quienes la incorporan notan mejoras en el descanso y reducen los síntomas de ansiedad que suelen aparecer al buscar el sueño. Lo más interesante es que no requiere esfuerzo excesivo ni grandes cambios en la rutina.

Cómo incorporar el truco cada noche antes de acostarse Matthew Walker, profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California, Berkeley, explica un método simple y efectivo.

Solo hay que dejar el celular cargando en otra habitación al menos 30 minutos antes de dormir. Esta forma crea una separación física que evita la tentación de revisar notificaciones.

Además, agrega que para reforzar el hábito, podemos colocar un reloj despertador tradicional en la mesa de luz, reemplazando la función de alarma del teléfono.

Otro dato importante explicado por el profesor es que si "eliminamos los dispositivos electrónicos de la habitación, mejoramos la calidad del sueño porque reducimos la exposición a la luz y la activación mental que generan". Por eso, la ciencia respalda esta estrategia, ya que la luz azul de las pantallas suprime la melatonina, hormona que regula el sueño.

Además, existen algunos rituales relajantes para complementar el método. Leer un libro en formato físico, practicar respiración profunda o beber una infusión suave, la mente asocia la rutina nocturna con calma y desconexión, lo que facilita conciliar el sueño en menos tiempo.

Qué beneficios aporta dejar el celular fuera de la habitación para calmar esa ansiedad Dejar el celular lejos de la cama genera beneficios a corto y largo plazo. Entre los más efectivos se encuentran conciliar el sueño más rápido y mejorar la calidad del descanso.

Aunque también a nivel emocional, ayuda a reducir la ansiedad que provocan los estímulos constantes de las notificaciones y la sobreexposición a redes sociales antes de dormir.

En algunos casos, la alternativa más poderosa es activar el "modo no molestar" una hora antes de acostarse. Esto evita interrupciones sin necesidad de apagar el dispositivo por completo.

Ajustar la configuración de brillo nocturno o activar filtros de luz azul es un ejercicio ideal en caso de que su uso sea inevitable. Sin embargo, lo más efectivo sigue siendo retirar el celular de la habitación. Un truco tan simple como dejar el celular en otra habitación antes de dormir puede transformar la calidad del descanso y reducir la ansiedad antes de caerse desplomado a la cama. De esta forma se crea un límite físico y mental con la tecnología, combinando hábitos relajantes y estrategias simples para lograr un impacto positivo e inmediato en la salud.