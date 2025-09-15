Este es el electrodoméstico que más energía consume en tu living: equivale a tener 5 televisores prendidos todo el día

En un living argentino , el electrodoméstico que más energía demanda no es el televisor ni la consola de juegos, sino el aire acondicionado split o de ventana. Cuando funciona varias horas seguidas, un equipo de unas 3.500 frigorías puede consumir entre 1,6 y 2,2 kWh por hora .

Eso equivale al gasto de cinco televisores LED de 100 W encendidos durante las 24 horas del día .

Así lo explican las guías de eficiencia energética difundidas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y distribuidoras como Edesur.

El aire acondicionado es imprescindible en gran parte del país durante los meses de verano. Sin embargo, su uso intensivo eleva de manera directa la factura de electricidad .

Un televisor LED de 40 a 50 pulgadas apenas gasta entre 90 y 180 watts , pero el aire acondicionado multiplica por diez ese número en cuestión de una hora.

Este es uno de los electrodomésticos más potentes, que puede igualar el gasto de varios televisores en el living.

Si se mantiene encendido entre seis y ocho horas diarias, algo habitual en jornadas de calor extremo, el gasto puede superar los 10 kWh diarios.

Para comparar, cinco televisores funcionando todo el día suman alrededor de 12 kWh. Es decir, que un solo aire acondicionado usado intensamente en el living equivale a tener varios televisores encendidos sin descanso.

Cómo reducir el impacto en el consumo

El alto uso de electricidad del aire acondicionado no significa que no se pueda moderar. Algunas medidas recomendadas por especialistas son:

Elegir equipos eficientes : los modelos inverter clase A o superior reducen hasta un 40 % el consumo respecto a los antiguos.

Mantener filtros y serpentinas limpios : mejora la circulación de aire y evita que el compresor trabaje de más.

Configurar la temperatura en 24-26 °C : cada grado por debajo aumenta el gasto energético en aproximadamente un 8 %.

Cerrar puertas y ventanas: impide filtraciones de calor y mejora la eficiencia del equipo.

Dentro del living, el aire acondicionado es el electrodoméstico con mayor consumo. Su funcionamiento prolongado puede equivaler al de cinco televisores encendidos todo el día, lo que explica su peso en la factura de luz.

Con un uso eficiente y mantenimiento adecuado, es posible disfrutar del confort sin que el consumo de energía se dispare.