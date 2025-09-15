15 de septiembre de 2025 - 09:21

Este es el electrodoméstico que más energía consume en tu living: equivale a tener 5 televisores prendidos todo el día

Consumo de energía. Este es uno de los electrodomésticos más potentes, que puede igualar el gasto de varios televisores en el living.

Este es el electrodoméstico que más energía consume en tu living equivale a tener 5 televisores prendidos todo el día (1)
Por Andrés Aguilera

En un living argentino, el electrodoméstico que más energía demanda no es el televisor ni la consola de juegos, sino el aire acondicionado split o de ventana. Cuando funciona varias horas seguidas, un equipo de unas 3.500 frigorías puede consumir entre 1,6 y 2,2 kWh por hora.

Leé además

asi se veria el nuevo rastrojero: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Rastrojero: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
Resultados y ganadores del Quini 6, domingo 14 de septiembre

El ganador de $1.022 millones en el Quini 6 y su impecable fórmula de los números de la suerte

Por Redacción Sociedad

Eso equivale al gasto de cinco televisores LED de 100 W encendidos durante las 24 horas del día.

Así lo explican las guías de eficiencia energética difundidas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y distribuidoras como Edesur.

Un consumo que se dispara con el calor

El aire acondicionado es imprescindible en gran parte del país durante los meses de verano. Sin embargo, su uso intensivo eleva de manera directa la factura de electricidad.

Este es el electrodoméstico que más energía consume en tu living equivale a tener 5 televisores prendidos todo el día (2)
Este es uno de los electrodom&eacute;sticos m&aacute;s potentes, que puede igualar el gasto de varios televisores en el living.

Este es uno de los electrodomésticos más potentes, que puede igualar el gasto de varios televisores en el living.

Un televisor LED de 40 a 50 pulgadas apenas gasta entre 90 y 180 watts, pero el aire acondicionado multiplica por diez ese número en cuestión de una hora.

Si se mantiene encendido entre seis y ocho horas diarias, algo habitual en jornadas de calor extremo, el gasto puede superar los 10 kWh diarios.

Para comparar, cinco televisores funcionando todo el día suman alrededor de 12 kWh. Es decir, que un solo aire acondicionado usado intensamente en el living equivale a tener varios televisores encendidos sin descanso.

Cómo reducir el impacto en el consumo

Este es el electrodoméstico que más energía consume en tu living equivale a tener 5 televisores prendidos todo el día (1)
Este es uno de los electrodom&eacute;sticos m&aacute;s potentes, que puede igualar el gasto de varios televisores en el living.

Este es uno de los electrodomésticos más potentes, que puede igualar el gasto de varios televisores en el living.

El alto uso de electricidad del aire acondicionado no significa que no se pueda moderar. Algunas medidas recomendadas por especialistas son:

  • Elegir equipos eficientes: los modelos inverter clase A o superior reducen hasta un 40 % el consumo respecto a los antiguos.

  • Mantener filtros y serpentinas limpios: mejora la circulación de aire y evita que el compresor trabaje de más.

  • Configurar la temperatura en 24-26 °C: cada grado por debajo aumenta el gasto energético en aproximadamente un 8 %.

  • Cerrar puertas y ventanas: impide filtraciones de calor y mejora la eficiencia del equipo.

Dentro del living, el aire acondicionado es el electrodoméstico con mayor consumo. Su funcionamiento prolongado puede equivaler al de cinco televisores encendidos todo el día, lo que explica su peso en la factura de luz.

Con un uso eficiente y mantenimiento adecuado, es posible disfrutar del confort sin que el consumo de energía se dispare.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cuanto cuesta una freidora de aire en falabella chile en septiembre 2025

Cuánto cuesta una freidora de aire en Falabella Chile en septiembre 2025

Por Ramiro Viñas
como comprar una cafetera nespresso al 50% de descuento, en 12 cuotas sin interes y $83.000 de regalo

Cómo comprar una cafetera Nespresso al 50% de descuento, en 12 cuotas sin interés y $83.000 de regalo

Por Redacción Economía
supermercado liquida aires acondicionados con descuentos de hasta el 52% y en 12 cuotas sin interes

Supermercado liquida aires acondicionados con descuentos de hasta el 52% y en 12 cuotas sin interés

Por Redacción Economía
Algunos electrodomésticos son un peligro en las extensiones. Estás a tiempo de prevenir accidentes domésticos y cuidar la instalación.

Los 7 electrodomésticos que nunca deben enchufarse en un alargador

Por Redacción