Los 7 electrodomésticos que nunca deben enchufarse en un alargador

Algunos electrodomésticos dentro del hogar requieren gran cantidad de energía y conectarlos en un alargador puede ser riesgoso.

En muchos hogares suele utilizarse extensiones para conectar electrodomésticos sin considerar los riesgos. Lo cierto es que algunos aparatos generan un consumo elevado de electricidad y al sumarlos a un alargador pueden provocar riesgos serios como cortes de luz e incendios.

Algunos expertos advierten que, aunque estos cables cumplen una función lógica para enchufar distintos equipos, no todos están preparados para soportar la potencia que exigen ciertos aparatos. Por eso, es indispensable identificar cuáles no deben conectarse para mantener la seguridad en el hogar.

Para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los electrodomésticos que generan calor suelen ser los más peligrosos de enchufar en un alargador.

La tendencia de las freidoras de aire crece, pero el consumo por hora crece de 1200 a 2000 KwH . Por eso, tiene prohibido conectarse a estas extensiones.

crece, pero el consumo por hora crece de . Por eso, tiene prohibido conectarse a estas extensiones. Los tostadores consumen alrededor de 950 KwH y necesitan un flujo de energía constante porque pueden provocar un sobrecalentamiento en el cableado.

consumen alrededor de y necesitan un flujo de energía constante porque pueden provocar un en el cableado. Las estufas eléctricas son las más propensas a originar un cortocircuito si no están enchufadas a la pared. Su potencia por hora crece de 1500 a 2000 .

son las más propensas a originar un cortocircuito si no están enchufadas a la pared. Su potencia por hora crece de . También aparecen los equipos que requieren arranques potentes , como los microondas (640 a 800 KwH), donde la energía al encenderse supera la capacidad de muchos alargadores comunes.

, como los (640 a 800 KwH), donde la energía al encenderse supera la capacidad de muchos alargadores comunes. Otro caso que debés prohibir es conectar un cable de extensión a otro , porque multiplica la tensión y aumenta las posibilidades de fallos eléctricos .

, porque multiplica la y aumenta las posibilidades de . Las heladeras (75 a 150 KwH) y los aires acondicionados (1013 a 1350 KwH) son equipos altamente delicados y cuando un corte de energía aparece, son quienes más sufren. Por eso, un correcto y simple enchufe a la pared trae beneficios a largo plazo.

Al conectarlos a una extensión , aparece el riesgo de que la tensión no sea suficiente, lo que no solo afecta el funcionamiento del aparato sino que también puede dañar sus componentes internos .

, aparece el riesgo de que la tensión no sea suficiente, lo que no solo afecta el del aparato sino que también puede sus componentes . El uso de alargadores en estos equipos aumenta rápidamente las posibilidades de sobrecarga y de incendio . Por eso, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios , advierte que uno de los principales factores de riesgo eléctrico en el hogar es el mal uso de cables de extensión y enchufes múltiples .

Por eso, es recomendable que los electrodomésticos de gran consumo tengan su propio circuito o al menos se conecten de manera directa a un tomacorriente seguro y con puesta a tierra. Usar alargadores en diferentes equipos eléctricos del hogar puede ser una idea práctica. Pero es un gran error porque puede ocasionar distintos daños, tanto para el equipo como para la casa en general. Por eso, es ideal que conectes dispositivos de bajo consumo. Esta es una forma de asegurar el hogar frente a riesgos de incendios y otros problemas.