Los 7 electrodomésticos que nunca deben enchufarse en un alargador

En muchos hogares suele utilizarse extensiones para conectar electrodomésticos sin considerar los riesgos. Lo cierto es que algunos aparatos generan un consumo elevado de electricidad y al sumarlos a un alargador pueden provocar riesgos serios como cortes de luz e incendios.
Algunos expertos advierten que, aunque estos cables cumplen una función lógica para enchufar distintos equipos, no todos están preparados para soportar la potencia que exigen ciertos aparatos. Por eso, es indispensable identificar cuáles no deben conectarse para mantener la seguridad en el hogar.
aparatos en un alargador
Algunos electrodomésticos son un peligro en las extensiones. Estás a tiempo de prevenir accidentes domésticos y cuidar la instalación.
Los 7 aparatos que más energía consumen y que no deben enchufarse en un alargador
Para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los electrodomésticos que generan calor suelen ser los más peligrosos de enchufar en un alargador.
Los aparatos de refrigeración o climatización en extensiones son quienes más sufren
Las heladeras y aires acondicionados necesitan estar conectados de forma directa a un tomacorriente porque trabajan con motores que exigen un flujo eléctrico constante.
- Al conectarlos a una extensión, aparece el riesgo de que la tensión no sea suficiente, lo que no solo afecta el funcionamiento del aparato sino que también puede dañar sus componentes internos.
- El uso de alargadores en estos equipos aumenta rápidamente las posibilidades de sobrecarga y de incendio. Por eso, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, advierte que uno de los principales factores de riesgo eléctrico en el hogar es el mal uso de cables de extensión y enchufes múltiples.
- Por eso, es recomendable que los electrodomésticos de gran consumo tengan su propio circuito o al menos se conecten de manera directa a un tomacorriente seguro y con puesta a tierra.
Usar alargadores en diferentes equipos eléctricos del hogar puede ser una idea práctica. Pero es un gran error porque puede ocasionar distintos daños, tanto para el equipo como para la casa en general. Por eso, es ideal que conectes dispositivos de bajo consumo. Esta es una forma de asegurar el hogar frente a riesgos de incendios y otros problemas.