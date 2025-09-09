9 de septiembre de 2025 - 12:28

Advertencia de un electricista: no conecte estos 7 dispositivos peligrosos a cables de extensión

Los alargadores no están preparados para soportar la potencia de ciertos dispositivos de uso cotidiano en Argentina.

Advertencia de un electricista no conecte estos 7 dispositivos peligrosos a cables de extensión
Por Andrés Aguilera

Parece práctico enchufar varios dispositivos a una misma regleta, pero los especialistas en electricidad advierten que hacerlo con ciertos electrodomésticos representa un riesgo grave de incendio. Los cables de extensión no están diseñados para soportar la alta potencia de aparatos como pavas, microondas o aires acondicionados.

Por qué no usar alargadores con estos equipos

El electricista Paul Martínez, consultado por medios especializados, es tajante: “Nada de alargadores”.

El problema surge porque los cables de extensión comunes soportan hasta 1.800 W o 15 amperios, mientras que varios electrodomésticos superan esa potencia y pueden derretir la ficha o generar cortocircuitos.

image

Los 7 electrodomésticos que nunca deben ir a un alargador

  • Freidora de aire: alcanza hasta 2.000 W y requiere conexión directa al tomacorriente.

  • Microondas: necesita un circuito exclusivo por su alto voltaje y potencia.

  • Calefactor eléctrico portátil: supera los 2.500 W y está entre las principales causas de incendios domésticos.

  • Tostadora y horno eléctrico: aunque pequeños, demandan más de 1.200 W en pocos minutos.

  • Heladera con freezer: su motor funciona de manera continua y no debe depender de un alargador.

  • Aire acondicionado: equipos de 3.000 W o más pueden fundir cables si no están conectados a un circuito preparado.

  • Pava eléctrica: muy común en Argentina, concentra calor y alta potencia en cortos periodos de uso.

image

Consejos básicos de seguridad

  • Conectar estos dispositivos directamente a la pared.

  • No encadenar cables de extensión (una práctica conocida como “daisy chain”).

  • Evitar el uso de regletas para electrodomésticos; solo deben usarse con electrónicos de bajo consumo.

  • Revisar que las instalaciones tengan térmica y disyuntor adecuados.

  • Elegir cables y fichas certificados con sello IRAM.

Conclusión

Los electrodomésticos de alta potencia como la pava eléctrica, la plancha, el microondas o el aire acondicionado jamás deben conectarse a cables de extensión. Estos alargadores no están preparados para cargas tan altas y pueden provocar incendios. La recomendación de especialistas en electricidad es clara: usar siempre tomacorrientes exclusivos para este tipo de dispositivos.

