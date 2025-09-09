Advertencia de un electricista: no conecte estos 7 dispositivos peligrosos a cables de extensión

Parece práctico enchufar varios dispositivos a una misma regleta, pero los especialistas en electricidad advierten que hacerlo con ciertos electrodomésticos representa un riesgo grave de incendio. Los cables de extensión no están diseñados para soportar la alta potencia de aparatos como pavas, microondas o aires acondicionados.
Por qué no usar alargadores con estos equipos
El electricista Paul Martínez, consultado por medios especializados, es tajante: “Nada de alargadores”.
El problema surge porque los cables de extensión comunes soportan hasta 1.800 W o 15 amperios, mientras que varios electrodomésticos superan esa potencia y pueden derretir la ficha o generar cortocircuitos.
Conclusión
Los electrodomésticos de alta potencia como la pava eléctrica, la plancha, el microondas o el aire acondicionado jamás deben conectarse a cables de extensión. Estos alargadores no están preparados para cargas tan altas y pueden provocar incendios. La recomendación de especialistas en electricidad es clara: usar siempre tomacorrientes exclusivos para este tipo de dispositivos.