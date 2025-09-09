Apple lanzó los iPhone 17 con un ultradelgado incluido: cuánto cuestan y qué precios tendrán en Argentina

Apple siempre es tema de conversación en el mundo tecno y desde hoy aún más porque presentó los nuevos iPhone 17 que suman grandes novedades después de varias ediciones sin gran innovación. La estrella del evento, que se realizó hoy en el Apple Park, en Cupertino, fue la presentación del iPhone 17 Air, un teléfono ultradelgado que tiene apenas un poco más de 5 mm de grosor. También cambiaron el diseño de los teléfonos Pro y renovaron el Apple Watch y los auriculares AirPods Pro.

La jornada estuvo marcada por un sinfín de detalles técnicos de los nuevos dispositivos, pero a medida que avanzaba la presentación se notaba una ausencia clara: nadie hablaba de Apple Intelligence, la Inteligencia Artificial propia que vendieron hace un año como revolución y con el correr de los meses no había impactado en nada.

Aunque varios usuarios reclaman una IA de Apple a la altura de las que ya existen en otras empresas, el CEO de Apple, Tim Cook , enfocó el evento en lo que mejor sabe hacer la compañía: presentar sus productos de la forma más espectacular posible y sin mencionar lo que ha fallado.

También llamó la atención que a pesar de la suba de aranceles impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , no hubo impacto en los precios de los celulares . El más caro cuesta 1.199 dólares, el mismo valor que viene teniendo desde hace varios años.

El iPhone Air se robó el show no solo por ser la gran novedad sino también por su diseño que impresiona por su delgadez. Aunque es pequeño, es potente ya que cuenta con una pantalla ProMotion de 6,5 pulgadas a 120Hz y el potente chip A19 Pro , que promete un rendimiento comparable al de una MacBook Pro.

Embed - Introducing iPhone Air | Apple

Incluye el chip N1 para conectividad inalámbrica (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) y el módem C1X, que duplica la velocidad de su predecesor. Su cámara principal de 48 MP se complementa con una frontal de 18 MP con Center Stage.

Al ser tan fino, solo admite e-SIM y promete hasta 40 horas de video con batería MagSafe opcional.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max

Estos dos modelos son los tope de gama de la marca e incorporan el potente chip A19 Pro, ofreciendo un rendimiento elevado. Presentan un diseño renovado con un cuerpo de aluminio unibody en lugar de titanio, lo que mejora significativamente la disipación del calor hasta 20 veces. Además, cuentan con la resistencia del Ceramic Shield tanto en la parte frontal como trasera.

Embed - Introducing iPhone 17 Pro | Apple

Ambos modelos se distinguen por un avanzado sistema de tres cámaras de 48 MP, que incluye una lente ultra gran angular con soporte macro, una lente principal y un teleobjetivo de 8x, con capacidad de zoom óptico de hasta 8x y digital de hasta 40x. La cámara frontal es de 18 MP con la función Center Stage. Permiten la grabación simultánea de video con ambas cámaras (frontal y trasera) y son exclusivos para e-SIM. Integran un sistema de enfriamiento por cámara de vapor y lo que Apple describe como su batería más grande en un iPhone. El iPhone 17 Pro está disponible en un modelo de 6,3 pulgadas y el 17 Pro Max en uno de 6,9 pulgadas

iPhone 17

El iPhone 17 base presenta una pantalla ProMotion de 6,3 pulgadas a 120Hz, un avance significativo que permite una experiencia de alta frecuencia de actualización para el contenido, y alcanza los 3.000 nits de brillo. Este modelo está equipado con el chip A19 de 3 nm, optimizado para rendimiento y eficiencia, y según Apple, su GPU es un 20% más rápida que la del A18.

En cuanto a sus capacidades fotográficas, el iPhone 17 cuenta con un sistema de doble cámara que incluye un sensor ultra gran angular de 48 MP con apertura f/1.6, que también funciona como lente macro. Su lente principal de 48 MP puede actuar como un teleobjetivo de 2x y 12 MP para imágenes de "calidad óptica". Además, incorpora una nueva cámara frontal de 18 MP con sensor cuadrado y la función Center Stage, que ayuda a mantener al sujeto centrado en la toma. El almacenamiento base de este modelo es de 256 GB, y su precio inicial en Estados Unidos es de $799 dólares.

Precios de los iPhone 17 en Estados Unidos

iPhone 17 (256 GB) : U$D 799

: U$D 799 iPhone Air (256 GB) : U$D 999

: U$D 999 iPhone 17 Pro (256 GB) : U$D 1,099

: U$D 1,099 iPhone 17 Pro Max (256 GB): U$D 1,199

Cuándo llegan los nuevos iPhone a Argentina y cuánto costarán

Una de las noticias más destacadas para los consumidores argentinos es la aceleración en la llegada de estos dispositivos al país, gracias a los cambios en los aranceles de importación para tecnología definidos por el gobierno nacional este año.

Mientras que la preventa en Estados Unidos comienza el 12 de septiembre y la disponibilidad en tiendas será a partir del 19 de septiembre, en Argentina se espera que los nuevos iPhone arriben antes de lo usual.

En MacStation, una de las tiendas más reconocidas del país en venta oficial de productos Apple, destacaron a Los Andes que esta vez la llegada será "rápida", a diferencia de otras ocasiones en las que los equipos tardan en aparecer varios meses después del lanzamiento en los revendedores oficiales del país. "Estamos orgullosos de anunciar la llegada del iPhone 17 en tiempo récord al mercado argentino y confirmamos que estará disponible en nuestras tiendas a mediados de noviembre. Nuestro compromiso es que cada cliente viva la mejor experiencia Apple y se sienta acompañado en todo su recorrido por la marca”, destacó Silvana Niglia, Gerenta de Marketing de MacStation.

Desde el local también adelantaron los valores para los nuevos modelos de iPhone que rondarán en torno a los siguientes precios. Eso sí, son valores sin impuestos

iPhone 17: $1.799.990

$1.799.990 iPhone Air: $1.999.990

$1.999.990 iPhone 17 Pro : $2.299.990

: $2.299.990 iPhone 17 Pro Max: $2.699.990

En tanto, Alejandro Goldín, Gerente General de Maximstore, destacó a La Nación que este año los precios están más accesibles: "Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país".

Los precios aproximados en Maximstore para Argentina, considerando la cotización actual del dólar, son los siguientes:

iPhone 17: $2.000.000

iPhone Air: $2.550.000

iPhone 17 Pro: $2.800.000

iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

Apple Watch y AirPods Pro 3

Además de los iPhones, Apple renovó su línea de accesorios inteligentes:

Apple Watch Series 11 : Incorpora por primera vez conectividad 5G , alertas por hipertensión (pendientes de aprobación de la FDA) y hasta 24 horas de batería. Su precio inicial es de U$D 399

: Incorpora por primera vez , alertas por hipertensión (pendientes de aprobación de la FDA) y hasta 24 horas de batería. Su precio inicial es de Apple Watch Ultra 3 : Destaca por su conectividad satelital para emergencias, una pantalla más grande, y una batería que promete hasta 42 horas. Este modelo comienza en U$D 799.

: Destaca por su para emergencias, una pantalla más grande, y una batería que promete hasta 42 horas. Este modelo comienza en Apple Watch SE 3: La versión más accesible ahora cuenta con el chip S10, pantalla siempre encendida y sensores de temperatura para seguimiento de ovulación. Su precio es de U$D 249.

AirPods Pro 3: Con un precio de U$D 249, estos auriculares ahora incluyen un sensor de frecuencia cardíaca, cancelación de ruido activa mejorada (dos veces más eficaz que el modelo anterior) y una innovadora función de traducción en vivo.