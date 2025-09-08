Hollow Knight: Silksong reventó internet, tiró tiendas digitales y se vendió por menos de un dólar

El tan esperado Hollow Knight: Silksong , la secuela del exitoso juego de culto desarrollado por el estudio australiano Team Cherry, finalmente llegó al mercado y el furor fue inmediato. El estreno, que los fans venían aguardando desde hace 6 años, causó tal avalancha de jugadores que colapsó parcialmente los servidores de Steam, Nintendo eShop y PlayStation Store , impidiendo durante varias horas que miles de usuarios pudieran descargar su copia o procesar la compra.

La reacción de la comunidad fue instantánea: las redes sociales se inundaron con comentarios, memes y quejas, reflejando al mismo tiempo la frustración por la caída de las plataformas y la enorme expectativa que había generado la llegada del juego. La demanda inicial fue tan grande que incluso algunos jugadores reportaron largas esperas para simplemente iniciar el proceso de descarga.

Silksong no solo es una secuela: es, para muchos, el regreso a uno de los juegos indies más influyentes de los últimos años. El primer Hollow Knight (2017) logró convertirse en un fenómeno por su combinación de estética artesanal, música memorable y una jugabilidad meticulosa inspirada en el género metroidvania.

Con esta nueva entrega, que introduce a Hornet como protagonista y promete escenarios más verticales, habilidades renovadas y una narrativa expandida, Team Cherry se aseguró el interés no solo de los fanáticos, sino también de nuevos jugadores que buscan sumarse a la experiencia.

En menos de 24 horas, Silksong ya se colaba entre los títulos más vendidos de Steam y generaba tendencias globales en plataformas como X (antes Twitter). El lanzamiento, además, volvió a poner en agenda el poder de los estudios independientes para competir en popularidad con producciones de gran presupuesto.

Otro de los grandes hitos y debates que ha encendido este juego es el de su bajo precio, ya que han decidido sacarlo a un precio mundial de 20 USD y un precio regional para Argentina de $11.647 según el add-on de Steamcito

El bug “argentino” en Microsoft Store

Entre la locura que desató el lanzamiento, se conoció un curioso episodio que hizo ruido en Argentina: durante unas pocas horas, por un error en la Microsoft Store, el juego pudo comprarse por apenas $284 pesos argentinos. La confusión fue aprovechada por quienes alcanzaron a detectarlo y concretar la compra antes de que la tienda corrigiera el valor.

En redes sociales las aguas se dividieron entre aquellos fanáticos que abogaban por comprar el juego a precio completo, dada la nobleza del estudio desarrollador y otros que aprovecharon el bug para conseguir su copia a precio regalado para uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos.

Un inicio con tropiezos, pero histórico

Pese a las dificultades iniciales con las descargas y los problemas técnicos en varias tiendas digitales, el lanzamiento de Hollow Knight: Silksong ya se perfila como uno de los hitos del año en la industria. La magnitud de la expectativa y la pasión que levantó dejan en claro que se trata de mucho más que un simple videojuego: es un fenómeno cultural que vuelve a demostrar el potencial del desarrollo independiente en el escenario global.