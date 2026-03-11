WhatsApp pago: cómo será la nueva versión plus que prepara Meta para Android e iOS

WhatsApp está desarrollando una versión oficial de pago denominada WhatsApp Plus para usuarios de Android e iOS. Esta suscripción opcional permitirá acceder a herramientas avanzadas de personalización y organización, aunque las funciones críticas de mensajería y llamadas permanecerán gratuitas para la totalidad de la base de usuarios actual.

WhatsApp Plus no debe confundirse con las versiones no oficiales que circulan en la red; se trata de un desarrollo interno de Meta para ampliar las capacidades de la aplicación. Esta versión premium permitirá a los usuarios modificar el tema, los colores de acento y elegir entre 14 iconos nuevos para la pantalla de inicio.

image Mejoras en la organización de chats y sonido La herramienta busca atraer a quienes gestionan un alto volumen de información diaria. A diferencia de la versión estándar, que limita el anclaje a solo tres chats, los suscriptores de Plus podrán fijar hasta 20 conversaciones en la parte superior de la aplicación. Además, incluirá tonos de llamada exclusivos diseñados para diferenciar las alertas de WhatsApp de las notificaciones de otras aplicaciones.

Esta estrategia marca un regreso a los orígenes del servicio, que en sus inicios cobraba un dólar anual antes de ser adquirido por Facebook y volverse gratuito para particulares. El motivo técnico detrás de este cambio es la segmentación de usuarios: Meta busca monetizar a aquellos perfiles que requieren una gestión de chats más intensiva sin comprometer la accesibilidad universal. Al ofrecer un nivel superior con mayor capacidad de organización visual, la empresa puede financiar el mantenimiento de los servidores mientras mantiene la gratuidad del servicio básico para el resto del mundo.

image Funciones clásicas seguirán siendo gratuitas La experiencia de usuario también se verá enriquecida con elementos sociales exclusivos. Los abonados tendrán acceso a stickers que no están disponibles para el público general y las reacciones a los mensajes serán más interactivas que las actuales. Es un paso similar al ya dado con WhatsApp Business, que cuenta con opciones de pago para empresas que necesitan herramientas de gestión profesional.

A pesar de los cambios estéticos, WhatsApp ha garantizado que las funciones fundamentales no sufrirán alteraciones. El envío de mensajes, las grabaciones de video, las llamadas y los protocolos de seguridad seguirán siendo gratuitos para todos. Por el momento, la compañía no ha confirmado ni el precio de la suscripción ni la fecha exacta de lanzamiento al mercado, aunque se espera que el servicio siga expandiéndose tras su debut.