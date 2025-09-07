Auriculares open-ear: cómo funcionan y cuánto cuestan estos dispositivos dejan libres a los oídos

Cuando parecía que el mercado de los auriculares estaba saturado, la innovación mostró que hay lugar para algo más, especialmente frente a la tendencia viral que se ve en plataformas como TikTok . Así empieza a ganar espacio un nuevo concepto: los auriculares open-ear o de oído abierto.

Atención, tu privacidad está en riesgo: todas las marcas de relojes inteligentes que comparten tus datos

De la competencia al ecosistema: por qué las empresas crecen cuando colaboran

A diferencia de los auriculares tradicionales, estos dispositivos no se introducen en el canal auditivo, sino que apoyan o rodean la oreja para enviar el sonido de forma más natural.

La tendencia suma adeptos en Argentina y ya está presente en distintas gamas de precio, desde opciones de entrada hasta propuestas premium.

Los auriculares que no tocan la oreja se dividen en dos tipos principales: los de diseño abierto o ear cuff y los de conducción ósea.

Los auriculares de diseño abierto se colocan alrededor de la oreja o en el pabellón auditivo sin cubrirla ni insertarse en el canal auditivo. Un pequeño altavoz se ubica muy cerca de la oreja y dirige el sonido hacia el canal auditivo, sin bloquearlo.

Los auriculares de conducción ósea, en cambio, transmiten el sonido a través de vibraciones en los huesos del cráneo. Esta opción es la más llamativa ya que en vez de emitir aire, transmiten vibraciones a través de los pómulos hasta la cóclea. En este caso el canal auditivo queda completamente libre.

Embed - Introducing OpenRock S2 I Lightweight Open-Ear Sports Earbuds

También existen los diseños híbridos / direccionales que incorporan anillos abiertos o guías acústicas para proyectar el sonido de manera enfocada, reduciendo la fuga hacia el entorno.

Aunque sus métodos difieren un poco, en todos los casos permiten al usuario escuchar música y, al mismo tiempo, mantenerse al tanto de lo que ocurre alrededor ya que no aislan el sonido exterior.

Para qué son útiles

Son dispositivos ideales para los que practican deportes, especialmente al aire libre, porque permiten escuchar el tráfico o las advertencias del entorno. Muchos modelos vienen con agarres especiales para cuando se hacen actividades como correr o saltar. También algunos modelos cuentan con resistencia al agua, lo que los protege del sudor.

Auriculares open-ear. La nueva tendencia que deja libres a los oídos - Shokz OpenRun Auriculares open ear o de oído abierto Shokz OpenRun

Los auriculares de oídos abiertos también proporcionan una experiencia más cómoda para quienes no les gustan los auriculares que se insertan en el oído o que les presionan las orejas. Los modelos con gomas aislantes que se colocan dentro del canal auditivo buscan aislar el ruido exterior, pero también pueden ser muy incómodos, todo lo contrario a estos modelos open-ear.

La tercera gran utilidad de estos dispositivos está relacionada con la salud auditiva porque ayudan a prevenir problemas de oído causados por la acumulación de humedad y pueden reducir la irritación.

Ventajas y desventajas

La gran virtud de estos auriculares es la comodidad. Al no sellar el oído, evitan la sensación de encierro y resultan más seguros para actividades al aire libre como correr o andar en bicicleta. Además, reducen la fatiga auditiva porque el oído respira mejor. También son muy livianos, y al ser poco intrusivos porque no se meten en el canal auditivo, es más fácil soportarlos varias horas.

En un artículo de National Geographic, el audiólogo clínico Ross Cushing afirma: "Los auriculares abiertos de conducción aérea ofrecen un audio más rico con graves mejorados, lo que los hace ideales para la escucha en general" y agrega: "Ofrecen un sonido nítido y una percepción del entorno".

Esta ventaja de no estar desconectado del entorno hace de los auriculares de estructura abierta algo atractivo para quienes practican actividades al aire libre. “La razón principal y el factor más importante para usar auriculares abiertos al aire libre es la seguridad”, afirma Brian Raffio, consultor sénior de viajes de aventura en Climbing Kilimanjaro, una empresa de viajes especializada en ascensiones y safaris. “A diferencia de los auriculares tradicionales, estos se colocan en la parte exterior de la oreja y permiten escuchar los sonidos ambientales, una de las principales preocupaciones al pasar tiempo al aire libre, especialmente si se está solo o no se conoce la zona”.

Aunque es poco probable que alguno de nosotros vaya a escalar picos nevados, si es seguro que saldremos a la calle y allí también es necesario estar atento a los sonidos de la ciudad.

Auriculares Nubia auriculares Open-ear Auriculares Nubia. Los auriculares Open-ear son la nueva tendencia que deja libres a los oídos. Marcelo Rolland / Los Andes

Así, los usuarios comunes tienen la ventaja de que al usar auriculares abiertos les permite escuchar el entorno mientras se escucha música o se llaman por teléfono.

Muchos modelos se colocan sobre las orejas, pero algunos se envuelven alrededor de la cabeza para mayor seguridad,especialmente para quienes practican deportes como correr.

Aunque hay muchas ventajas, no todo es positivo y la contracara está en el sonido. Aunque las marcas mejoraron mucho en los últimos años, los graves son menos potentes que en un in-ear y el aislamiento del ruido es prácticamente nulo. En un colectivo ruidoso o una oficina, la experiencia pierde calidad.

Un cambio de hábito

La variedad de opciones de auriculares en el mercado es cada vez más grande y hay para todos los gustos y bolsillos. Sin embargo, hay algo que sigue incomodando en la sociedad al ver a alguien con auriculares porque sabemos lo que representan.

La audióloga principal de Soundly.com, Amy Sarow, señaló al sitio Lifewire que saber que estamos escuchando el entorno sin aislarnos al escuchar con auriculares es algo que se ha empezado a apreciar. “Para la mayoría de las personas, mantener los oídos abiertos resulta más natural y cómodo. Por ejemplo, si vemos a alguien con auriculares, podríamos asumir que está escuchando música y posiblemente distraído o distraído".

Auriculares open-ear. La nueva tendencia que deja libres a los oídos - Sony LinkBuds Open WF-L910 Auriculares open ear o de oído abierto Sony LinkBuds Open WF-L910 Sony

El auge de los open-ear refleja algo más amplio: ya no todos los usuarios buscan aislarse, sino que priorizan la interacción con el entorno sin resignar música o podcasts. La comodidad, el diseño y la seguridad se vuelven tan importantes como la potencia de bajos.

La tendencia recién comienza en Argentina, pero todo indica que se consolidará como una tercera vía entre los clásicos over-ear y los ya instalados in-ear.

Cuánto cuestan en Argentina

En el mercado local ya se pueden conseguir varios modelos open-ear. Algunos se pueden adquirir en tiendas oficiales y otros vía importación:

OPINIÓN

Oíd mortales

¿Hay placer mayor que ponerse auriculares y perderse en los acordes de nuestra música favorita? Estos dispositivos que nos ayudan a disfrutar los sonidos de manera íntima y potenciada, también han sido señalados por años como los responsables de pérdida en la salud auditiva. Sin embargo, ahora han iniciado un camino de redención en los que los auriculares abiertos son sólo una alternativa más en el catálogo de opciones que nos ayudan a disfrutar de los sonidos de forma más saludable.

Muchos especialistas agradecen que haya una manera de escuchar música con un dispositivo que no invada ni bloquee el canal auditivo. También la opción de conducción ósea trajo una solución a otros dispositivos como los anteojos inteligentes ya que el sonido sale por las patillas sin necesidad de insertar nada en los oídos para escuchar música o hacer llamadas telefónicas.

Pero los modelos de auricular abierto son los únicos que contribuyen a quitarse el estigma.

Auriculares Airpods Pro 2 de Apple Auriculares Airpods Pro 2 de Apple Gentileza PC Mag

Hace un año, la FDA (que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) aprobó un software llamado "Hearing Aid Feature" para los AirPods Pro 2 de Apple que permite que estos auriculares funcionen como audífonos de venta libre para personas con pérdida auditiva leve a moderada. Esta función amplifica sonidos específicos en tiempo real, como voces en conversaciones ruidosas, y ofrece una prueba auditiva personalizada a través de la app Apple Health. La aprobación se basó en un estudio clínico con 118 participantes que mostraron beneficios similares a los audífonos profesionales, facilitando acceso, accesibilidad y reducción del estigma para quienes necesitan ayuda auditiva.

Aunque esto parece una publicidad de responsabilidad social empresaria, la realidad muestra que hubo un cambio hacia el equilibrio entre disfrutar el sonido y cuidar la salud auditiva, un balance que nos debían después de años de abrir nuestros oídos a los experimentos sonoros de las marcas.