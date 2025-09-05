Creyó que el dinero en la app Apple Pay era gratis y vivió como millonaria... hasta que llegaron las facturas

La mujer se hizo viral al creer que Apple obsequiaba dólares por usar datos en su celular. Cuando vio el resumen rompió en llanto al saber que era su tarjeta

Lo que empezó como una simple compra terminó en una historia preocupante y viral. Una joven de Estados Unidos contó en TikTok, entre lágrimas, que recién se dio cuenta de que cada pago realizado con Apple Pay se descontaba de su cuenta bancaria. Ella estaba convencida de que el sistema funcionaba con “dólares Apple”, como si fueran puntos acumulados por usar aplicaciones o aceptar cookies mientras navegaba.

Creyendo que utilizaba una especie de moneda virtual, gastó sin preocuparse demasiado por los montos. En la grabación se la observa quebrada en llanto al descubrir que, en realidad, había utilizado sus propios fondos pensando que todo era gratuito. “Gasté como millonaria”, admitió entre sollozos, mostrando el resumen de su tarjeta de crédito que confirmaba todos los consumos.

Llamada fallida con Apple La sorpresa fue tan grande que optó por ponerse en contacto con Apple con la esperanza de aclarar el problema. La situación cobró todavía más notoriedad cuando reveló que solicitó hablar con "Steve Jobs", sin tener presente que el fundador de la compañía murió en 2011.

El hecho, marcado por la ingenuidad, generó una avalancha de reacciones en las plataformas digitales. Muchos usuarios rieron de su equivocación, aunque también hubo quienes destacaron que el episodio pone en evidencia algo más serio, la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de los sistemas virtuales y los mecanismos de pago electrónico.

Una joven compartió en sus redes sociales que recién se dio cuenta de que al usar Apple Pay estaba gastando su propio dinero, o sea, el de su tarjeta de crédito o débito. Ella explica que pensaba que estaba usando "Apple Dollars", como si fueran puntos que se acumulaban…



Ella explica que pensaba que estaba usando “Apple Dollars”, como si fueran puntos que se acumulaban… pic.twitter.com/ezJK1Rm4je — El Shot (@Elshotdiario) September 2, 2025 Entre risas y lecciones digitales Aunque el video generó memes y bromas, también abrió un debate serio sobre la “ignorancia digital”. Especialistas remarcan que no entender cómo operan estas plataformas puede tener consecuencias graves, desde gastar dinero sin control hasta caer en estafas.

El caso de la joven funciona como advertencia, no todo lo que parece un beneficio digital es realmente gratis. Antes de usar cualquier servicio, recomiendan informarse, leer los términos y consultar con personas de confianza. Como señalan en los comentarios que se multiplicaron en redes, la ignorancia en el mundo digital también cuesta dinero Lo que en principio parecía una simple situación graciosa terminó transformándose en un recordatorio viral de la necesidad de aprender sobre el uso responsable de la tecnología. La joven, convencida de que Apple le ofrecía fondos gratuitos, terminó descubriendo que cada operación se descontaba de su propia tarjeta.