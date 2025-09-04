4 de septiembre de 2025 - 21:05

Debate viral: un influencer opinó que las chicas de Mendoza son "todas infieles" y generó polémica

El influencer Manu Dons advirtió que las mendocinas “tienen novio, pero a la vez no”, dando a entender que todas engañan. Sin embargo, Julieta Poggio lo frenó en vivo y se armó la discusión. Respondé la encuesta.

Debate sobre si las mujeres mendocinas son o no infieles.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Román Pérez
Por Román Pérez

El influencer Manu Dons, conocido por su paso en Luzu TV y actualmente en La Casa Streaming, desató un acalorado debate que no tardó en generar repercusión: “¿Todas las mujeres mendocinas son infieles?”, preguntó en la mesa. Sus comentarios rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde jóvenes de la provincia reaccionaron con humor, ironía y también con críticas.

En el programa, Dons planteó: “Todas las mendocinas con novio, pero sin novio”, para luego aclarar que no buscaba generalizar. Sin embargo, la frase no pasó desapercibida y encendió la polémica en vivo.

Lejos de bajar el tono, Manu redobló su postura: “Después me da miedo ponerme de novio, porque después tengo los cuernos puesto”, retrucó. A lo que Poggio insistió: “Bueno Manu, dejá a las mendocinas que hagan la suya”.

Entre risas, el influencer bromeó con que Julieta comandaba “el Sindicato de Infieles”.

Reacción de las mendocinas en redes

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Muchas chicas mendocinas se sumaron al intercambio, algunas defendiendo su fidelidad y otras admitiendo entre risas que los dichos de Manu Dons no estaban tan lejos de la realidad.

“El 1% de Guaymallén somos fieles”, comentó una usuario. Otra ironizó: “Y si no somos nosotras, son ellos. Así que, acá el que no corre, vuela”. Mientras que otra joven escribió: “Acá una mendocina que pertenece al 10% de las fieles”, sugiriendo que el resto no lo es.

El intercambio continúa hasta el momento, donde las reinas de la provincia discuten si los dichos son o no ciertos. Ahora le consultamos a ustedes: ¿Las mujeres mendocinas son infieles o no?

