Debate viral: un influencer opinó que las chicas de Mendoza son "todas infieles" y generó polémica

El influencer Manu Dons, conocido por su paso en Luzu TV y actualmente en La Casa Streaming , desató un acalorado debate que no tardó en generar repercusión: “¿Todas las mujeres mendocinas son infieles?” , preguntó en la mesa. Sus comentarios rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde jóvenes de la provincia reaccionaron con humor, ironía y también con críticas.

El drama de una artista argentina que viajó a Costa Rica: compartió su momento de angustia y pide ayuda

Una pregunta incómoda de su nieto destató una feroz crítica del rapero Snoop Dogg contra la película Lightyear

En el programa, Dons planteó: “ Todas las mendocinas con novio, pero sin novio” , para luego aclarar que no buscaba generalizar. Sin embargo, la frase no pasó desapercibida y encendió la polémica en vivo.

Quien intervino de inmediato fue Julieta Poggio , exparticipante de Gran Hermano 2022-2023 y finalista del reality, que lo frenó con firmeza. “Manu, metete en lo tuyo. Dejá que cada una haga lo que quiera. ¿En qué te jode eso a vos?”, agregó la modelo y actual cantante.

Lejos de bajar el tono, Manu redobló su postura: “Después me da miedo ponerme de novio, porque después tengo los cuernos puesto” , retrucó. A lo que Poggio insistió: “Bueno Manu, dejá a las mendocinas que hagan la suya”.

Entre risas, el influencer bromeó con que Julieta comandaba “el Sindicato de Infieles” .

Reacción de las mendocinas en redes

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Muchas chicas mendocinas se sumaron al intercambio, algunas defendiendo su fidelidad y otras admitiendo entre risas que los dichos de Manu Dons no estaban tan lejos de la realidad.

“El 1% de Guaymallén somos fieles”, comentó una usuario. Otra ironizó: “Y si no somos nosotras, son ellos. Así que, acá el que no corre, vuela”. Mientras que otra joven escribió: “Acá una mendocina que pertenece al 10% de las fieles”, sugiriendo que el resto no lo es.

El intercambio continúa hasta el momento, donde las reinas de la provincia discuten si los dichos son o no ciertos. Ahora le consultamos a ustedes: ¿Las mujeres mendocinas son infieles o no?