Los expertos, ante esta nueva tendencia piden recordar la importancia de no exponerse demasiado a los rayos solares.

La tendencia viral que se espera para el verano y preocupa a los dermatólogos

Una nueva y peligrosa tendencia ha invadido las redes sociales durante el verano europeo y empieza a asormarse en el hemisferio sur: los "tatuajes solares".

Bajo los hashtags #SunTattoos, #BurnLines o #TanLines, miles de videos muestran a jóvenes que, con la ayuda de protector solar o plantillas, se exponen al sol para crear patrones y dibujos sobre su piel. Aunque la práctica puede parecer inofensiva, los expertos en salud alertan sobre los graves riesgos que conlleva.

Captura La tendencia viral que se espera para el verano y preocupa a los dermatólogos El ministro de Salud de Francia ha sido uno de los primeros en alzar la voz sobre esta moda, que consiste en dejar que la piel se queme de forma intencional para que las áreas cubiertas por el protector solar permanezcan sin broncear, creando así una especie de tatuaje temporal. Las imágenes, con diseños que van desde flores y corazones hasta peces, se viralizan rápidamente, acumulando millones de reproducciones en plataformas como TikTok.

AA1KyZcf ¿Qué son los tatuajes solares? También conocidos como tatuajes de bronceado o tatuajes de protector solar, esta tendencia se basa en el uso estratégico de cremas solares o pegatinas para marcar la piel. Los usuarios aplican el protector en forma de patrón o utilizan plantillas para que ciertas zonas de la piel queden sin protección, lo que provoca que se quemen o bronceen de manera desigual al exponerse a los rayos UV.

Tatuajes solares La tendencia viral que se espera para el verano y preocupa a los dermatólogos Una variante de esta moda es el "contorno solar", en el que se aplica la misma técnica en el rostro para lograr un efecto de maquillaje natural. Otros llevan la práctica a un extremo aún más arriesgado, buscando quemar la piel para crear líneas de bronceado intencionalmente, como las que deja un bikini.

Los dermatólogos coinciden en que estas prácticas son extremadamente peligrosas. La exposición solar sin la protección adecuada puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y, lo más preocupante, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Por eso, los profesionales recomiendan evitar por completo esta tendencia y utilizar siempre protector solar de amplio espectro en todo el cuerpo para proteger la piel de los efectos nocivos del sol.