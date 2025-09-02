Le lavaron su juguete favorito y su cara lo dice todo: el tierno momento de un perro se hace viral

El tierno momento fue compartido en TikTok por su dueña, Marie Berntsen, y ya suma más de cinco millones de reproducciones y cientos de comentarios.

El tierno video que se robó el corazón de miles de usuarios en TikTok mostró un perro que no pudo disimular su tristeza al ver cómo su inseparable juguete era sumergido en agua para lavarse. El protagonista del video viral se robó el corazón de miles de usuarios, quienes se conmovieron al ver la dramática reacción de la mascota.

“Estoy lavando el juguete favorito de mi perro”, escribió Marie Berntsen, la joven creadora de contenidos que compartió el momento en su cuenta @marie_berntsen, donde suma más de 20 mil seguidores. Mientras ella enjabonaba el peluche, el perro no se movió de su lado, siguiendo cada gesto con ojos preocupados y una expresión que conmovió a todos. “Lo filmo para que me crean”, agregó Marie entre risas, aunque su mascota no parecía encontrarle nada de gracioso.

En el clip se observa al perro esperando pacientemente el regreso de su amigo de tela, un hecho que superó las 640.000 reacciones y más de 600 comentarios, donde muchos usuarios compartieron fotos de sus propias mascotas y sus vínculos con juguetes similares. "Pero qué carita", "no le vuelvas a quitar el peluche jamás" o "mi perro hace lo mismo, no puede dormir sin su osito", fueron algunas de las respuestas más repetidas. Incluso varios bromearon diciendo que algunos de sus animales se parecían al protagonista del video.

Video del reencuentro Tras la repercusión inesperada, Marie compartió un segundo video para mostrar que el peluche había sobrevivido al baño y que su perro, por fin, podía volver a disfrutarlo. “El juguete ya está bien. Al principio teníamos un poco de miedo de que dejara de gustarle porque ya no huele igual. Pero no ha habido problema”, explicó en la actualización, sorprendida por la cantidad de vistas y mensajes que recibió.

“Yo suelo hablar más de libros en esta cuenta, pero también soy una dog mom’”, bromeó Marie, mientras mostraba a su perro feliz y nuevamente aferrado a su peluche.