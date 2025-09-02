Un chofer de aplicación contó la insólita propuesta que le hizo un pasajero al verlo

Un viaje en Cabify terminó con una situación tan insólita. Un chofer de la aplicación grabó un video contando lo que le ocurrió mientras llevaba a un pasajero adolescente, y la anécdota rápidamente se volvió viral en redes sociales.
“Recién estaba haciendo un viaje con un pibe de 15 o 16 años, no sé, y me quería vender a la hermana. Literalmente se sube y me dice ‘muy fachero vos, ¿cuántos años tenés?’ Yo le digo que tengo 24, y me contesta: ‘Tengo una hermana de 22, ¿te sirve?’”, relató el conductor.
El joven pasajero, lejos de frenar allí, insistió con la particular propuesta. Según contó el chofer, le describió a la hermana como “muy buena piba, estudia, es linda” y hasta agregó otra opción: “Para, tengo una prima también, de 25, por si te parece muy chica la de 22”.
La reacción del conductor fue de desconcierto total: “Yo no la conozco, no sé qué onda. Y pensaba: ¿por qué me quiere vender a la hermana o a la prima? Con qué fin este pibe se subió a mi auto…”.
El video, que ya acumula más de 24 mil reproducciones, generó una ola de comentarios y anécdotas similares de otros choferes de apps de transporte.
Un conductor de Didi comentó: “De vez en cuando me preguntan si estoy disponible. Me tuve que comprar un anillo para fingir estar casado”. Otro usuario bromeó: “Él te quería en la familia de cualquier manera jajajaja”. También hubo quien interpretó la propuesta con humor: “Quería sacar a la hermana de la casa”.
Incluso algunos normalizaron la situación: “Yo les busco buenos partidos a mis primas y mejores amigas, es normal. Mejor que estés con alguien que te caiga bien”.
La historia sigue generando reacciones y deja al descubierto las situaciones que, día a día de los choferes de apps, pueden encontrarse en un viaje.