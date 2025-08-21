El video viral que emociona: se coló en una cancha privada y salvó a un perro atrapado en una red

Jonatan Vegas compartió en TikTok un video donde rescata a un perro atrapado en la red de un club privado, mientras es acompañado su amigo.

Un video publicado por el usuario de TikTok Jonatan Vegas se volvió viral rápidamente y generó más de 3,7 millones de reproducciones y casi 10 mil comentarios, por mostrar un emotivo rescate.

En las imágenes se ve a Jonatan ingresando a una propiedad privada, un club, para auxiliar a un perro que se encontraba atrapado en una red. “No es un video para hacerme el héroe ni mucho menos, simplemente para que quede registrado el ingreso a una propiedad privada sin consentimiento del o los dueños con el fin de ayudar a este perrito que se encontraba atrapado, anda a saber cuánto tiempo, ya agotado y bajo la lluvia”, escribió el joven en la publicación.

No es un video para hacerme el héroe ni mucho menos, simplemente para que quede registrado el ingreso a una propiedad privada sin consentimiento del o los dueños con el fin de ayudar a este perrito que se encontraba atrapado, anda a saber cuánto tiempo, ya agotado y bajo la lluvia. Su amigo el negro no paraba de llamar la atención pidiendo ayuda (que increíble que son los animales). Por suerte pude sacarlo y así poder seguir jugando con su amigo. Disculpas nuevamente por ingresar a una propiedad privada y por cortar un poco la red. Ellos siguieron jugando felices.

El animal no estaba solo: lo acompañaba un perro negro que permaneció junto a su amigo, observando y guiando la situación. Tras varios intentos fallidos, Jonatan tuvo que recurrir a cortar la red para liberar al perro, cuidando de hacer el menor daño posible. Finalmente, el can corrió libre, mientras su compañero lo seguía atentamente.

Un viral que generó miles de comentarios El video generó miles de comentarios, donde los usuarios expresaron su emoción y admiración. Muchos destacaron la presencia del perro negro, que nunca dejó solo a su amigo y se mantuvo atento durante el rescate “El otro perrito desesperado pidiendo ayuda también” comentó una usuaria.

Algunos especularon sobre cómo había quedado atrapado, diciendo que “alguien lo habrá metido ahí porque es imposible que se enrosque tanto” o que “alguien más lo dejó ahí a propósito”. Otros valoraron la acción de Jonatan desde el punto de vista legal, explicando que se trató de una situación de “estado de necesidad justificante”, donde la ley permite causar un daño menor para evitar un mal mayor, y destacaron que grabar todo era la mejor manera de protegerse frente a posibles reclamos.

Finalmente, muchos usuarios celebraron la acción desinteresada de Jonatan, escribiendo comentarios como: “Sos un capo. El perrito súper agradecido y su amigo también. ¡Ojalá te devuelva en la vida esa buena acción!” o “Muchas gracias por ayudar”. Jonatan Vegas logró que el rescate quedara registrado en TikTok y se convirtiera en un ejemplo de solidaridad hacia el animal.