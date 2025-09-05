5 de septiembre de 2025 - 01:50

Son argentinas, alquilaron un departamento en París, pero la falta de un elemento escencial las dejó en shock

Tres amigas argentinas se volvieron virales tras grabar un video del departamento donde estaban parando pero tenian un gran faltante.

“¿Dónde está el inodoro?”: la pregunta del video viral de tres argentinas en un departamento de París.

Redacción

Alquilar un departamento a través de una aplicación puede deparar todo tipo de sorpresas tanto positivas como negativas.

Tres amigas argentinas pulbicaron un clip viral en TikTok luego de mostrar la particular experiencia que vivieron al llegar a un departamento alquilado en París. Lo que comenzó como un simple “house tour” terminó en una búsqueda desesperada y, sobre todo, muy graciosa.

La usuaria @vickyauditore fue la encargada de grabar el recorrido por el lugar que habían reservado a través de una aplicación. En el video se la escucha describir los espacios: cocina, living, comedor y baños con duchas modernas. Sin embargo, en medio de la filmación notó algo extraño. “¿Chicas, dónde está el inodoro? No hay inodoro”, dijo entre risas, mientras sus amigas, desconcertadas, se iban sumando a la confusión.

El grupo empezó a revisar puerta por puerta sin éxito, hasta que finalmente descubrieron que el inodoro estaba en una habitación aparte, separado de las duchas. Entre risas nerviosas y carcajadas, terminaron el video tentadas: “¿En serio estaba acá?”.

Gran repercusión del video

La escena, que rápidamente acumuló 1,7 millones de reproducciones, 250 mil me gusta y casi 800 comentarios, despertó todo tipo de reacciones. Muchos usuarios se sintieron identificados: “Qué susto, yo ya estaba pensando estrategias para ir al baño”, escribió una chica.

Otros, con más conocimiento sobre el tema, explicaron que en Francia es común separar la “salle de bain” (ducha y lavabo) de la “toilette” (inodoro).

Las bromas tampoco faltaron. Algunos ironizaron con que en un país “donde se bañan poco” haya dos duchas y un inodoro escondido, mientras que otros compararon el departamento con escenarios de la película Búsqueda Implacable.

Lo cierto es que la confusión de estas argentinas terminó transformándose en un fenómeno viral que puso sobre la mesa las diferencias culturales a la hora de diseñar baños… y de buscar inodoros.

