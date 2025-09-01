Apareció el argentino que estaba perdido en París: no sabía donde estaba y durmió en la calle

Daniel Enrique Segura , un turista mendocino que llevaba un día extraviado en París y sin dar señales de su paradero, fue hallado hace minutos sano y salvo . Así lo confirmó su hija, Eugenia , a Los Andes . El hombre era intensamente buscado por su esposa y su hija desde el domingo 31 de agosto .

"Lo retuvieron en la zona. Él no sabía dónde estaba y durmió en la calle ", confirmó, escuetamente, Eugenia desde la capital francesa. El hombre es diabético, insulino dependiente y no llevaba consigo la medicación cuando se extravió.

La familia había viajado a París para reencontrarse , mientras que -tras la desaparición del hombre -, ambas mujeres estuvieron pegando carteles impresos en distintas zonas parisinas donde pedían datos sobre Daniel . Justamente uno de estos carteles fue clave para que lo identificaran y dieran aviso.

Eugenia Segura es mendocina, pero vive hace tiempo ya en Múnich (Alemania) . Sacando provecho de sus vacaciones , arregló todo con sus padres -quienes viven en Mendoza - para reencontrarse en Paris y disfrutar de un viaje familiar.

Mientras que Daniel y su esposa llegaron a la "Ciudad de las Luces" el viernes 29 de agosto -previa escala en Barajas (Madrid)-, la hija de ambos pisó suelo parisino el 30 . Cuando Eugenia llegó, sus padres la estaban esperando en la estación de trenes .

"Al día siguiente, domingo 31 de agosto, mi papá se quedó durmiendo en la mañana y yo me fui a pasear con mi mamá. Volvimos al mediodía a buscarlo para ir a almorzar. Primero fuimos a Notre Dame, tomamos un subte línea M7 desde el Hotel Serotel suites hasta la parada Chatet, entramos a Notre Dame y él rezó bastante tiempo, estuvo como 40 minutos en la iglesia. Salimos y fuimos a almorzar a unos pocos metros", reconstruyó Eugenia Segura a Los Andes sobre los últimos instantes que la familia había compartido en calles parisinas.

Según reconstruyó su hija, en un momento el hombre les dijo a ella y a su esposa que se iba al hotel. No obstante, esa fue la última vez que la vieron. Al menos hasta la siesta de hoy (tarde en Francia), cuando su hija confirmó -entusiasmada- que se padre había aparecido.

No obstante, hasta el momento no hay mayores precisiones. Solo que lo identificaron gracias a los carteles pegados en la vía pública, que lo retuvieron hasta avisarle a su esposa y su hija, que estaba desorientado y que había pasado la noche en la calle.

Los carteles, claves para reconocerlo y encontrarlo

Luego de que Daniel avisara a las mujeres que regresaría al hotel, las mujeres no volvieron a saber nada de él, ni siquiera a tener rastros de su paradero. De inmediato, con una foto del hombre, armaron un afiche y replicaron varias copias para pegarlas en distintos puntos de París.

"¡¡¡Turista Argentino desaparecido en París!!! Fue visto por última vez en el restaurante Le Dante, ubicado en calle Rue Dante, en las cercanías de Notre Dame. Vestía remera blanca, chaleco azul, jeans, gorra azul y zapatillas azules. Mide 1,85 metros, es de contextura grande, es pelado y tiene una gran cicatriz en la cabeza", se detallaba en el afiche, escrito en español y en francés.