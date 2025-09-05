5 de septiembre de 2025 - 01:05

Un iPhone se cayó desde 1.500 metros en un salto en paracaídas y sorprendió cómo lo encontraron

El insólito momento, captado en video, se volvió viral en redes sociales. Amantes de la tecnología aseguraron que en la superficie donde cayó influyó de gran manera.

Un salto en paracaídas en Girona, España, provocó una historia difícil de creer: un iPhone cayó desde más de 1.500 metros de altura y logró sobrevivir. El episodio quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. “Muy bueno, pero no quiero probarlo con el mío”, bromearon los usuarios.

Video: así fue localizado un iPhone tras caer de 1.500 metros

El hecho ocurrió cuando uno de los participantes de la jornada de paracaidismo perdió su celular en pleno descenso, a unos 5 mil pies sobre el suelo. Al aterrizar, comenzó la búsqueda. Por medio de la ubicación del celular, desde una computadora, logró localizar la zona en donde se encontraba su iPhone.

Sin embargo, se trataba de una zona de pastizales, por lo que al principio le llevó tiempo encontrarlo. Al no tener respuesta, observó que desde la computadora podía hacer sonar su móvil. Finalmente, para sorpresa de todos, el aparato estaba intacto. Esto se debió a que el teléfono rebotó sobre los yuyos.

El propio paracaidista relató que al encontrarlo comprobó que no había sufrido daños: “Está impecable, es increíble”, expresó en el video, compartido en TikTok y diversas redes sociales. Al principio todo fue angustia, pero al hallarlo en perfecto estado su ánimo cambió. Como era de esperar, el video se viralizó.

En los comentarios, los usuarios reaccionaron con humor, comparando la resistencia del dispositivo con las caídas desde una cama o una mesa, que muchas veces terminan en pantalla rota. Otros, en cambio, advirtieron lo que podría haber pasado si el teléfono hubiese impactado sobre una persona.

Más allá de las bromas, especialistas en lo tecnológico señalan que la suerte fue importante para que no sucediera nada. De haber chocado contra una superficie dura como asfalto o roca, el final hubiera sido totalmente distinto.

