El video viral de Antonio de la Rúa que revivió los rumores de reconciliación con Shakira

Una fan captó el momento justo. Shakira cantaba "Días de Enero" mientras que su exmanager intentaba pasar desapercibido entre el público.

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa volvió a estar en el centro de la atención de los fanes. Esta vez, un video grabado ayer durante el concierto de la cantante en el estadio GNP de Ciudad de México encendió nuevamente las especulaciones.

Antonio de la Rúa en el concierto de Shakira

Mientras la artista interpretaba “Días de Enero”, tema que compuso durante su relación con el empresario argentino, la cámara de una fan captaron a De la Rúa sentado en la tribuna, intentando pasar desapercibido.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se lo ve mirando hacia un costado y llevándose la mano a la barbilla, mientras el público coreaba la canción con sus celulares en alto.

¿Amistad o reconciliación?

De hecho, no es la primera vez que el exmánager de la colombiana acompaña de cerca su vida personal y profesional. En las últimas semanas, Shakira y De la Rúa fueron vistos en un restaurante de Miami junto a Milan y Sasha, los hijos de la artista con Gerard Piqué, en una reunión privada y sin cámaras.

El reencuentro profesional también es un dato clave. Antonio de la Rúa forma parte del equipo de producción de la gira actual de la Loba, lo que implica un regreso a la colaboración laboral que ambos habían interrumpido hace más de una década, tras una relación marcada por el trabajo conjunto y una ruptura que, en su momento, tuvo repercusiones mediáticas y judiciales.

Además, en conciertos en Estados Unidos y Canadá, se lo vio al moviéndose con naturalidad en la zona del staff técnico y familiar, portando acreditaciones que lo identificaban como parte del equipo.

La cercanía no se limita solo al empresario. En marzo pasado, Zulú de la Rúa, hija de Antonio, participó en un concierto de Shakira en Buenos Aires, donde también estuvieron presentes Aíto de la Rúa y la actriz Calu Rivero. Las imágenes de aquella noche fueron difundidas en redes sociales por Agustina de la Rúa.

Shakira con los hijos de Antonio de la Rúa

Shakira volverá en diciembre a Argentina para cantar en el estadio de Vélez. ¿Incluirá también "Día de enero"?

