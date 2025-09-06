Cuál será su precio: Apple prepara la llegada del nuevo iPhone 17

Apple anunció su evento anual de septiembre , esta vez llamado “Awe Dropping”, donde presentará la nueva familia iPhone 17 junto con otros productos. El iPhone 17 estándar mantendría el precio de salida de su antecesor, mientras que los modelos Pro y Pro Max subirían de valor debido a la eliminación de la opción de 128 GB.

- De acuerdo con las estimaciones, el iPhone 17 estándar costará desde US$799 en su versión de 128 GB y hasta US$1.099 para la de 512 GB.

- El iPhone 17 Air , el nuevo modelo que reemplazaría al Plus, tendrá precios de entre US$1.099 y US$1.499.

- Por su parte, el iPhone 17 Pro comenzará en US$1.199 con 256 GB y llegará a US$1.599 en 1 TB.

- El tope de gama será el iPhone 17 Pro Max , con un precio inicial de US$1.299 y un máximo de US$1.699 en su versión de 1 TB.

iPhone 17

La llegada del iPhone Air

La gran novedad de la alineación es el iPhone 17 Air, pensado como alternativa más delgada y liviana para quienes buscan pantallas grandes sin el peso del Plus. Otro detalle relevante es que los modelos Pro y Pro Max dejarían atrás los 128 GB, donde empezarían en 256 GB, lo que explica parte de la suba de precios.

Se proyecta que la serie iPhone 17 podría aumentar un 3,5% en envíos globales respecto a la generación anterior, con los modelos Pro en el liderazgo de ventas. Sin embargo, el alza en los valores premium y la situación económica mundial podrían frenar la actualización en algunos mercados.

Apple busca ampliar su portafolio con esta estrategia. Además del iPhone 17 Air, trabaja en un iPhone plegable para 2026 y prepara novedades en otras líneas, como un nuevo Apple Watch y la tercera generación de AirPods Pro, que también se anunciarán en septiembre.