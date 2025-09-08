Los 2 electrodomésticos que no deben usarse al mismo tiempo por su enorme gasto de electricidad y agua

Usar ciertos electrodomésticos a la vez pueden disparar el número de las boletas a fin de mes. Estos 2 aparatos juntos además afectan su rendimiento.

Programar su uso en horarios distintos es una forma de aprovechar un consumo responsable y alargar su funcionalidad.

Hay electrodomésticos que facilitan la vida diaria y que la costumbre lleva a usarlos a cada rato, pero algunos esconden detalles que pueden provocar cambios económicos en todo sentido. El error de encenderlos al mismo tiempo provoca un claro aumento en la factura de servicios y hasta afecta en el funcionamiento normal de cada aparato.

Estos dos equipos trabajan constantemente con agua y energía, lo que los hace un uso intenso durante su ciclo en el hogar. Por eso, los expertos señalan que hacerlos trabajar al mismo tiempo puede provocar sobrecargas eléctricas y un gasto mayor al esperado, algo que en muchos hogares se desconoce.

Con tan solo un ciclo de lavado de platos se gasta entre 9 y 12 litros de agua , mientras que un ciclo de lavado de ropa alcanza entre 50 y 90 litros .

se gasta entre , mientras que un ciclo de alcanza entre . Además de esos números, ambos requieren de la energía eléctrica constante para calentar agua y mover los motores , lo que multiplica el consumo de forma notable.

para calentar y mover los , lo que multiplica el consumo de forma notable. Al usarlos de manera simultánea genera un gasto extra y también reduce, casi siempre, la presión del agua en el domicilio.

genera un y también reduce, casi siempre, la del agua en el domicilio. Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el consumo eléctrico de un lavavajillas ronda entre 0,7 y 1,5 kWh por ciclo, mientras que el de un lavarropas puede llegar a 2,5 kWh en programas largos.

Una idea práctica es que utilices el lavarropas en horarios de menor demanda eléctrica y uses el lavavajillas después de la cena . Esa simple organización ayuda a que las tarifas sean más bajas logrando reducir el impacto en el consumo.

También podés optar por programar ciclos cortos en ambos equipos, ya que de esa forma se consume menos agua y electricidad. Por ejemplo, con un ciclo eco en el lavavajillas se reduce en un 30% el gasto de agua, mientras que un programa rápido de lavarropas puede bajar hasta un 40% el consumo energético. El uso parejo de algunos electrodomésticos como el lavavajillas y el lavarropas es un hábito común y a veces indispensable en muchos hogares, pero funcionando juntos pueden convertirse en una carga innecesaria para la economía doméstica y para el sistema eléctrico. Por eso, seguir estos tips ayudan a que aproveches de manera inteligente su funcionamiento para no generar gastos excesivos a fin de mes.