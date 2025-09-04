Electrodomésticos de Tierra del Fuego sin impuestos: cómo comprar y qué provincias tienen envío

El nuevo régimen simplificado de importación permite a los consumidores adquirir electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego sin pagar impuestos nacionales.
El nuevo régimen simplificado de importación permite a los consumidores adquirir electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego sin pagar impuestos nacionales.
La medida, implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), alcanza a productos como celulares, televisores y monitores, que se pueden comprar directamente a los fabricantes y pagar en dólares.
El sistema establece que la compra online se realiza a través de plataformas habilitadas, con envío disponible a varias provincias del país. Además, requiere que los productos tengan origen fueguino y que los compradores cumplan con los requisitos fiscales correspondientes, garantizando que las operaciones se ajusten a la normativa vigente.
La primera plataforma habilitada bajo este régimen es CourierTDF, lanzada por el grupo Mirgor el 27 de agosto. El proceso es muy simple, se accede a la plataforma, se seleccionan los productos y se realizan los pagos en dólares.
Para poder concretar la compra, los consumidores deben contar con clave fiscal y domicilio fiscal electrónico registrado ante ARCA. El envío se abona aparte, con un costo que va de 25 a 96 dólares por bulto según el tamaño de la compra. La plataforma ofrece principalmente celulares, televisores y monitores de las marcas comercializadas por Mirgor.
Entre los productos disponibles en la página web:
Smart TV Quint Google 55" UHD, vendido por IATEC SAU, con precio sin impuestos de USD 389,00.
Celular Samsung Galaxy S25+ 256GB Mint, también vendido por IATEC SAU, con precio sin impuestos de USD 1.139,00.
Aunque los productos sean de fabricación local, la provincia de Tierra del Fuego funciona como un área aduanera especial, por lo que su tras lado al resto del país se considera una importación interna y está sujeta a controles de ARCA, incluyendo la acreditación del origen fueguino.
Por ahora, el envío está disponible a provincias como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Entre Ríos, La Rioja, Chaco, San Juan, La Pampa, Misiones, Formosa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Corrientes, Jujuy y Santiago del Estero, acercando la tecnología fueguina a gran parte del país.
La Resolución General N° 5727/2025, publicada en el Boletín Oficial, instrumenta este nuevo beneficio, que permite a los ciudadanos comprar productos fueguinos a través de sitios online directamente de los fabricantes.
Se pueden adquirir celulares, televisores, monitores, aires acondicionados y microondas para uso personal, entregados directamente en el domicilio del comprador.
Este sistema forma parte del Régimen de Envíos Simplificados, implementado para trasladar productos desde el Área Aduanera Especial (AAE) al Territorio Continental Nacional (TCN).
El régimen contempla un tope de tres unidades por producto por año calendario, con un límite de USD 3.000 por envío y sin restricciones de peso. Permite ventas directas del productor al consumidor, habilitando a cada empresa a abrir su propio portal para ofrecer artículos sin intermediarios.