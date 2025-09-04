Electrodomésticos de Tierra del Fuego sin impuestos: cómo comprar y qué provincias tienen envío

Comprá electrodomésticos de Tierra del Fuego sin impuestos y pagá en dólares. Envíos disponibles a varias provincias argentinas, para uso personal.

Se permite un máximo de tres unidades por producto al año y envíos de hasta USD 3.000.

El nuevo régimen simplificado de importación permite a los consumidores adquirir electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego sin pagar impuestos nacionales.

La medida, implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), alcanza a productos como celulares, televisores y monitores, que se pueden comprar directamente a los fabricantes y pagar en dólares.

El sistema establece que la compra online se realiza a través de plataformas habilitadas, con envío disponible a varias provincias del país. Además, requiere que los productos tengan origen fueguino y que los compradores cumplan con los requisitos fiscales correspondientes, garantizando que las operaciones se ajusten a la normativa vigente.

Cómo funcionan las compras desde Tierra del Fuego La primera plataforma habilitada bajo este régimen es CourierTDF, lanzada por el grupo Mirgor el 27 de agosto. El proceso es muy simple, se accede a la plataforma, se seleccionan los productos y se realizan los pagos en dólares.

Para poder concretar la compra, los consumidores deben contar con clave fiscal y domicilio fiscal electrónico registrado ante ARCA. El envío se abona aparte, con un costo que va de 25 a 96 dólares por bulto según el tamaño de la compra. La plataforma ofrece principalmente celulares, televisores y monitores de las marcas comercializadas por Mirgor.