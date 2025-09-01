Este electrodoméstico te hace perder plata mientras dormís

Un aparato de uso diario en el hogar puede aumentar tu factura sin que lo notes. Descubrí los trucos para ahorrar en la cocina y otros electrodomésticos.

En Argentina, los electrodomésticos forman parte esencial de la vida diaria. Desde la cocina hasta el resto del hogar, hay aparatos que nunca faltan. Sin embargo, muchos no saben que uno de ellos puede convertirse en un enemigo silencioso de tu bolsillo. Aplicar trucos sencillos puede marcar una gran diferencia en los gastos mensuales.

El problema aparece cuando no se presta atención al consumo de energía durante la noche. Ese momento en que el hogar parece descansar, ciertos electrodomésticos siguen funcionando. Con simples trucos, podés cortar ese gasto innecesario y cuidar tanto tu economía como el ambiente.

image Un error con los electrodomésticos puede afectar tu hogar y cocina: probá trucos. El aparato que no conviene dejar encendido en el hogar El microondas, tan común en la cocina, es uno de los electrodomésticos que más energía desperdicia cuando queda enchufado. Aunque no lo uses, su reloj digital y el modo de espera consumen electricidad de forma constante. En un mes, ese gasto puede traducirse en cientos de pesos extra en tu factura de luz, algo que pocos advierten en el día a día del hogar.

image Para evitarlo, existen trucos simples: desenchufarlo antes de ir a dormir, usar regletas con interruptor o incluso programadores que cortan la corriente. Son pequeños cambios que pueden parecer insignificantes, pero si se suman a otros hábitos, logran un impacto real en tu economía familiar. Además, estos ajustes también reducen el desgaste de los electrodomésticos en la cocina, lo que ayuda a prolongar su vida útil.

Cuidar tu hogar no siempre requiere grandes inversiones. A veces basta con aplicar trucos sencillos y prestar atención a los detalles. Los electrodomésticos como el microondas pueden ser muy útiles, pero si no se gestionan bien, terminan haciendo perder plata sin que te des cuenta. Al final del día, la clave está en usar la cocina de manera más consciente y práctica.