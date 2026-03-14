14 de marzo de 2026 - 10:06

Cuál signo del zodiaco es el más bromista y alegre

Los nacidos en estos días no pueden guardarse las risas ni los chistes que le sacan sonrisa a todos.

Este es el signo del zodíaco que es considerado el más bromista.

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Ser una bromista y alegre requiere tener un trato muy correcto y educado y decir las cosas de forma que no molesten al otro. No todos tenemos esta capacidad para actuar aunque los astros se encargaron de que haya un grupo que sí la tenga y que además, lo haga con humor.

Astrología
Este es el signo del zodíaco que es considerado el más bromista.

Este es el signo del zodíaco que es considerado el más bromista.

En el horóscopo de hoy nos fijaremos en el signo más bromista de todo el zodíaco, ese que sabe en que momento intervenir para dejar claro que un dia sin risas es un día perdido.

Sagitario es el signo más bromista de todo el zodiaco

Las personas nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, son los animadores por excelencia de cualquier reunión. El optimismo que caracteriza a los de Sagitario y su espíritu bromista se traducen en una alegría contagiosa que mejora la energía de cualquier ambiente.

Astrología
Este es el signo del zodíaco que es considerado el más bromista.

Este es el signo del zodíaco que es considerado el más bromista.

No se se sabe como, pero es fijo que los sagitarinos tienen a mano una anécdota divertida o un chiste oportuno para levantar el ánimo de quienes los rodean. Su presencia es sinónimo de diversión, y su ingenio rápido les permite improvisar bromas que dejan a todos con una sonrisa.

Es por esta razón que en tu grupo de amigos no puede faltar el nacido bajo el sol de Sagitario, que serán al final de cuentas los que harán de un viaje o una reunión, un momento inolvidable donde las risas sean protagonistas de las mejores anécdotas.

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