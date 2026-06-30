Comprar carne picada ya preparada o pedir que la piquen en el momento: qué diferencia tiene y cuál es mejor

La carne picada es uno de los productos más utilizados en la cocina por su versatilidad para preparar hamburguesas, albóndigas, empanadas, pastas rellenas y muchas otras recetas. Sin embargo, no toda la carne picada que se ofrece a la venta es igual. Un carnicero explicó qué factores influyen y advirtió sobre una práctica que puede comprometer la calidad del producto.

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La advertencia se basa en un aspecto clave del proceso de elaboración. Al pasar un corte de carne por la picadora, la superficie que queda expuesta al aire aumenta de forma considerable.

Como consecuencia, la oxidación ocurre mucho más rápido que en un corte entero y el producto comienza a perder color y frescura en poco tiempo. Además, esa mayor superficie favorece el desarrollo de bacterias si la carne permanece demasiado tiempo almacenada o exhibida.

Por ese motivo, el carnicero explicó que la normativa establece que la carne picada pura elaborada en una carnicería debe picarse en el momento de la compra y venderse ese mismo día.

El especialista señaló que una carne picada que conserva durante varias horas un aspecto rojo intenso probablemente no sea carne picada pura.

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Según explicó, para prolongar su conservación suelen incorporarse ingredientes como sulfitos, antioxidantes u otros aditivos que retrasan la oxidación y ayudan a mantener el color.

En esos casos, el producto deja de ser considerado carne picada pura y pasa a clasificarse como un preparado cárnico, por lo que debe comercializarse con el correspondiente etiquetado que informe su composición.

"Para que esta carne aguante en el mostrador tendría que tener aditivos como sulfitos y antioxidantes. Ya no sería carne picada pura, sería un preparado cárnico y tendría que estar perfectamente etiquetado."

La diferencia entre la carne picada de una carnicería y la del supermercado

De acuerdo con la explicación del carnicero, la principal diferencia radica en la composición y la forma de elaboración.

En una carnicería, la carne picada pura se obtiene directamente de un corte elegido por el cliente. El producto se prepara en ese momento y no necesita conservantes adicionales porque está pensado para consumirse en un corto plazo.

En cambio, la carne picada que suele venderse en bandejas en los supermercados corresponde, en muchos casos, a un preparado cárnico. Debido a que debe conservarse durante más tiempo, puede incluir ingredientes como agua, sulfitos, fibra u otros conservantes autorizados que ayudan a mantener sus características durante el período de comercialización.