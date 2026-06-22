Frente a dos cortes de carne vacuna , uno rojo brillante y otro más oscuro, la mayoría suele elegir el primero. El color claro parece más fresco, atractivo y seguro, mientras que el oscuro genera dudas incluso cuando ambos fueron envasados el mismo día.

Cayó el consumo de carne: los argentinos comen menos de 50 kilos por año por persona

"Austria le gana 3-0 a Argentina": el polémico análisis que surgió antes del partido del Mundial 2026

Sin embargo, elegir solamente por el tono puede llevar a descartar un buen producto. El color de la carne cambia por el contacto con el oxígeno, el tipo de envase, el corte y el tiempo de exposición. Por eso, el trozo más claro no es automáticamente mejor y el más oscuro no está necesariamente vencido.

La respuesta depende principalmente de cómo está presentada . Si la carne está envasada al vacío, es normal que tenga un color rojo oscuro, bordó o incluso púrpura. La falta de oxígeno modifica el aspecto sin convertirla en carne vieja.

Si está en una bandeja común o expuesta en una carnicería, el contacto con el aire suele producir un rojo más claro y brillante. En ese caso, un color uniforme y propio del corte resulta esperable, pero tampoco alcanza por sí solo para confirmar frescura.

Entre dos piezas conservadas en las mismas condiciones, conviene mirar primero la fecha, la temperatura, el estado del envase, el olor y la textura . El color funciona como una pista, no como una prueba definitiva.

Por qué la carne cambia de color

El principal pigmento responsable del color de la carne vacuna es la mioglobina, una proteína presente en el músculo. Su apariencia cambia según la cantidad de oxígeno disponible y el estado químico del pigmento.

Cuál deberías comprar ¿el trozo más claro o el más oscuro de un delicioso corte de carne vacuna

Cuando una superficie recién cortada tiene poco contacto con el aire, puede verse rojo púrpura. Al exponerse al oxígeno, la mioglobina forma oximioglobina y la carne adquiere el rojo cereza que suele atraer más en la góndola.

Con el paso del tiempo y la oxidación puede aparecer metamioglobina, asociada a tonos marrones. Ese cambio no confirma por sí solo que haya bacterias peligrosas, aunque una coloración marrón, gris o verdosa extendida debe evaluarse junto con el resto de las señales.

El corte oscuro envasado al vacío puede ser perfectamente fresco

El Senasa explica que los cortes al vacío presentan normalmente un rojo oscuro, casi amarronado, porque el envase elimina el oxígeno. Al abrir la bolsa, la superficie vuelve a oxigenarse y recupera gradualmente un rojo más vivo.

Este cambio puede producirse durante los primeros minutos de exposición al aire. Por eso, una pieza oscura dentro de un envase al vacío intacto, refrigerado y dentro de fecha no debería descartarse únicamente por su aspecto.

También puede aparecer un olor suave al abrir la bolsa debido a los gases confinados durante el envasado. Según Senasa, debería disiparse al cabo de unos minutos. Si el olor agrio, rancio o desagradable persiste, no conviene consumirla.

Cuándo el rojo brillante tampoco garantiza frescura

El rojo brillante es una consecuencia del contacto con oxígeno y también puede mantenerse mediante determinados sistemas de envasado. Eso significa que una apariencia atractiva no revela por sí sola cuánto tiempo lleva la carne expuesta.

La iluminación de la góndola, el tipo de atmósfera del paquete y la temperatura también pueden modificar la estabilidad del color. Una pieza puede conservar un tono rojo intenso y, aun así, presentar un envase dañado, una fecha cercana al vencimiento o una cadena de frío deficiente.

Por esa razón, no hay que interpretar el color como un certificado de inocuidad. Algunas bacterias capaces de causar enfermedades no producen cambios visibles, olor ni sabor.

Las señales de color que sí deberían generar precaución

Un sector oscuro puntual no siempre implica deterioro: puede haber recibido menos oxígeno que el resto de la pieza. Pero si toda la superficie se vuelve gris, marrón apagada, negruzca o presenta reflejos verdosos, aumenta la sospecha de oxidación avanzada o deterioro.

Senasa aconseja prestar atención a la carne ennegrecida, con tinte verde o acompañada por grasa amarillenta. Aun así, el color de la grasa puede variar por la alimentación y la edad del animal, por lo que debe observarse junto con el olor, la textura y el estado general.