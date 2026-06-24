La carne argentina gana terreno en Estados Unidos y alcanza cifras récord

Las exportaciones de carne bovina hacia Estados Unidos alcanzaron las 11.000 toneladas en mayo y generaron ingresos por US$ 86 millones, con un crecimiento interanual del 369%.

Las exportaciones de carne argentina a Estados Unidos crecieron 369% en un año.

Las exportaciones de carne bovina argentina hacia Estados Unidos registraron un fuerte crecimiento durante mayo, al alcanzar las 11.000 toneladas comercializadas, un volumen equivalente al que se había exportado durante los primeros ocho meses de 2025.

De acuerdo con datos difundidos por PromArgentina, las ventas generaron ingresos por US$ 86 millones y representaron un incremento interanual del 369%, consolidando a la carne como uno de los productos más dinámicos del comercio exterior argentino hacia ese mercado.

Uno de los principales motores de las exportaciones El fuerte avance de la carne bovina permitió posicionarla entre los principales productos exportados por Argentina a Estados Unidos, junto con el petróleo crudo y los metales preciosos.

Según la información oficial, las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense totalizaron US$ 878 millones durante mayo, lo que significó un crecimiento del 76% respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, el intercambio comercial bilateral alcanzó los US$ 1.383 millones, mientras que Argentina obtuvo un saldo favorable de US$ 373 millones.

Desde PromArgentina destacaron que uno de los factores que contribuyó al crecimiento fue la realización de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial desarrollada entre el 27 de abril y el 1 de mayo. La iniciativa incluyó rondas de negocios destinadas a fortalecer los vínculos entre empresas exportadoras argentinas y compradores estratégicos del mercado estadounidense.