Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo pagarán los casados con dos hijos desde julio de 2026

El Impuesto a las Ganancias volvería a actualizarse en julio de 2026 como consecuencia del ajuste semestral previsto por la normativa vigente. Si la inflación de junio se ubica cerca del 2% , el acumulado de los primeros seis meses del año rondaría el 17% y elevaría los ingresos mínimos a partir de los cuales los trabajadores comenzarían a tributar.

La modificación impactaría sobre las escalas y deducciones del tributo, por lo que cambiarían los montos de referencia para empleados solteros y para aquellos con cargas de familia . De esta manera, quienes hoy están cerca del piso de Ganancias podrían quedar alcanzados o excluidos según el resultado definitivo de la inflación del semestre.

De acuerdo con las proyecciones basadas en una inflación semestral cercana al 17% , el piso para empezar a pagar el Impuesto a las Ganancias subiría de manera significativa a partir de julio de 2026 .

En la actualidad, un trabajador soltero y sin hijos comienza a tributar cuando percibe un ingreso mensual neto de $2.490.037,88 , equivalente a unos $3.000.046 brutos . Con la actualización prevista, ese umbral pasaría a ubicarse cerca de los $2.900.000 de bolsillo y alrededor de $3.495.000 brutos .

En tanto, para un trabajador casado sin hijos , el nuevo piso estimado sería de aproximadamente $4.062.000 brutos y $3.371.000 netos . En el caso de un empleado casado con dos hijos , el ingreso mínimo para comenzar a pagar el impuesto ascendería a unos $4.644.000 brutos y $3.847.000 netos .

El ajuste se calculará en función de la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026.

Estas cifras surgen de la actualización automática de escalas y deducciones que toma como referencia la inflación acumulada del semestre anterior. Si el dato definitivo de junio confirma las estimaciones actuales, esos serían los nuevos valores de referencia para el inicio del segundo semestre del año.

Qué pasará con el Monotributo desde julio y cuáles serían las nuevas escalas

Además de los cambios previstos en el Impuesto a las Ganancias, julio de 2026 también traería una actualización del Monotributo. El ajuste alcanzaría las cuotas mensuales, los límites de facturación y los parámetros de cada categoría del régimen simplificado.

Según las estimaciones disponibles, el incremento rondaría el 14,3%, por lo que todas las categorías registrarían aumentos. Entre los nuevos valores previstos se encuentran cuotas aproximadas de $42.386,74 para la Categoría A y de $48.250,78 para la Categoría B, mientras que el resto de las escalas también se incrementaría tanto para prestadores de servicios como para quienes comercializan bienes.

Arca Monotributo.jpg Además de Ganancias, desde julio también se actualizarían las cuotas y los límites de facturación del Monotributo.

Los topes máximos de facturación anual también tendrían una actualización. La Categoría A pasaría a permitir ingresos cercanos a los $12 millones anuales, la Categoría B alcanzaría aproximadamente $17,6 millones y la Categoría C llegaría a unos $24,7 millones. En los segmentos superiores, la Categoría H podría elevar su límite a cerca de $82,1 millones, la Categoría J a unos $105,3 millones y la Categoría K, que marca el máximo para permanecer dentro del régimen, llegaría a alrededor de $127 millones anuales.

El ajuste también impactaría sobre quienes tienen adherido el débito automático para el pago del Monotributo, ya que las nuevas cuotas comenzarían a cobrarse con los importes actualizados una vez que entren en vigencia las escalas correspondientes al segundo semestre de 2026.