Abrir las ventanas en una tormenta eléctrica: por qué se cree que atrae los rayos

Durante una tormenta eléctrica , cuando truena, los relámpagos iluminan el cielo y la primera reacción de muchos es cerrar todas las ventanas de golpe , como si el rayo pudiera entrar atraído por el hueco abierto. Es una creencia extendida y, sin embargo, falsa. Hay riesgos, solo que son distintos a los que la gente imagina.

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La explicación correcta combina dos partes: por qué el mito de la ventana abierta es físicamente incorrecto, y por qué los organismos de protección civil igual recomiendan cerrarlas, aunque por motivos completamente distintos a los rayos.

La altura, la forma puntiaguda y el aislamiento son los factores dominantes que controlan dónde va a caer un rayo. La presencia de metal no hace ninguna diferencia en dónde cae el rayo. Lo mismo aplica para una ventana abierta: no tiene ninguna propiedad que la convierta en un punto de atracción especial para la descarga eléctrica.

Típicamente impacta el objeto más alto o más conductivo: árboles, postes, partes elevadas del techo, antenas metálicas. Una ventana abierta no atrae el rayo por sí misma.

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) lo confirmó directamente al periódico Stuttgarter Nachrichten: se puede observar la tormenta desde una ventana abierta o cerrada, siempre que no se saquen las extremidades hacia afuera. Eso desmiente de raíz la idea de que la ventana abierta funciona como un atractor de rayos.

Por qué de todas formas conviene cerrarlas

Acá está la parte que la mayoría no conoce: la recomendación de cerrar las ventanas no tiene que ver con los rayos en sí, sino con dos cosas distintas.

La primera es práctica y meteorológica

Las tormentas eléctricas suelen venir acompañadas de lluvia intensa, granizo y rachas de viento fuertes, que pueden entrar por una ventana abierta y dañar muebles, pisos o electrodomésticos. Eso no necesita de ninguna explicación electromagnética: es simplemente sentido común frente a un fenómeno meteorológico violento.

La segunda razón sí tiene que ver con la electricidad, pero de manera indirecta

Aunque la ventana esté abierta, el rayo va a seguir probablemente el camino más conductivo hacia tierra, que generalmente es el cableado eléctrico de la casa. Sin embargo, una ventana abierta sí facilita que un rayo cercano pueda generar un arco a través de la abertura.

tormenta eléctrica Se puede mirar la tormenta desde la ventana, siempre sin sacar las extremidades. WEB

Qué riesgos deben evitarse dentro de casa durante una tormenta

Si el riesgo no viene de la ventana en sí, conviene saber qué sí representa un peligro concreto adentro de la casa.

Aunque la casa es el lugar más seguro durante una tormenta, simplemente entrar no es suficiente. Hay que evitar cualquier camino conductor que lleve hacia afuera, como electrodomésticos, cables, cables de TV, plomería, puertas metálicas o marcos de ventana metálicos. No conviene quedarse parado cerca de una ventana para mirar la tormenta.

tormenta eléctrica WEB

La ventana abierta no atrae rayos: eso es un mito que la física no respalda. Pero cerrarla durante una tormenta sigue siendo la decisión más sensata, no por el rayo en sí, sino por el viento, la lluvia, el granizo y la posibilidad de que una descarga cercana encuentre un camino conductor hacia el interior de la casa.