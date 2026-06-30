30 de junio de 2026 - 17:15

Transformá las fundas de celulares en adorables adornos para tu casa: paso a paso para hacerlo vos mismo

La propuesta puede realizarse en cualquier momento y en casa, convirtiéndose en una alternativa económica para darle una nueva vida a un accesorio que muchas veces termina descartado.

Las fundas aportan un estilo decorativo único en casa.

Las fundas aportan un estilo decorativo único en casa.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción Por Las Redes

Una funda vieja para celulares puede transformarse en un accesorio completamente renovado mediante una técnica de reciclaje que utiliza brillantina, pegamento y piedras decorativas. Este proyecto de manualidades permite personalizar una carcasa lisa y desgastada con un acabado brillante y colorido en pocos pasos, utilizando materiales fáciles de conseguir.

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Con el crecimiento de las manualidades DIY (Hazlo Tú Mismo), cada vez más personas buscan reutilizar objetos cotidianos en lugar de reemplazarlos. Las fundas para celulares no son la excepción y pueden convertirse en piezas únicas mediante técnicas de decoración que combinan creatividad y reciclaje.

En lugar de comprar una carcasa nueva, este método propone aprovechar una funda antigua y personalizarla con un diseño brillante utilizando brillantinay pequeños cristales decorativos.

Los materiales necesarios para realizar el proyecto

Para llevar adelante esta manualidad se necesitan pocos elementos y la mayoría son fáciles de encontrar.

Los materiales son:

  • Una funda vieja para celular.
  • Pegamento líquido.
  • Una brocha o pincel.
  • Diamantina o brillantina de distintos colores.
  • Sellador en aerosol o esmalte transparente.
  • Pegamento de contacto.
  • Piedras decorativas o cristales.

La elección de los colores y el diseño final depende completamente del gusto de cada persona.

reciclaje de fundas de celular
Las dos versiones son originales y económicas.

Las dos versiones son originales y económicas.

Cómo transformar una funda de celulares paso a paso

- El primer paso consiste en limpiar bien la superficie de la funda para facilitar la adherencia de los materiales.

- Luego se aplica una capa uniforme de pegamento con ayuda de un pincel. Antes de que se seque, se comienza a distribuir la diamantina por sectores.

- Una opción consiste en utilizar un color para los bordes, otro para la parte central y un tercero para completar el resto de la superficie, logrando un efecto degradado.

- Una vez cubierta toda la carcasa, se deja secar y posteriormente se aplica un sellador transparente. Este paso resulta fundamental porque ayuda a fijar la brillantina, evita que se desprenda con el uso diario y reduce la posibilidad de que quede adherida a las manos.

- Cuando el sellador ya está completamente seco, llega el momento de colocar las piedras decorativas. Para ello se utiliza pegamento de contacto y se acomodan los cristales siguiendo el diseño elegido, ya sea formando figuras, líneas o patrones completamente personalizados.

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Un proyecto de reciclaje para personalizar el celular

Además de renovar una funda desgastada, esta técnica permite crear un accesorio exclusivo sin realizar una gran inversión. El resultado final combina reciclaje, decoración y creatividad, por lo que también puede convertirse en una opción para elaborar un regalo personalizado o simplemente darle una apariencia diferente al teléfono.

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