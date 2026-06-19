19 de junio de 2026 - 19:00

Quien tiene un viejo costurero de madera, guarda un tesoro en casa: 2 formas de reciclarlo correctamente

Reciclaje. Antes de pintarlo, conviene revisar su antigüedad: algunos costureros conservan herrajes, maderas y mecanismos con valor familiar o decorativo.

Quien tiene un viejo costurero de madera, guarda un tesoro en casa 2 formas de reciclarlo correctamente (2)
Por Andrés Aguilera

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Antes conviene buscar marcas, sellos, herrajes originales, inscripciones o detalles de fabricación. Si es una pieza antigua o heredada, una intervención agresiva puede reducir su valor y borrar parte de su historia.

Primera forma: convertirlo en organizador de joyas y objetos personales

La reutilización más sencilla es mantener su lógica original y transformarlo en un organizador de joyas, relojes, cartas, cosméticos o elementos de escritorio. Los espacios pequeños evitan que cadenas, aros y accesorios queden mezclados.

Quien tiene un viejo costurero de madera, guarda un tesoro en casa 2 formas de reciclarlo correctamente (1)

Para proteger la madera y los objetos, se pueden colocar bases removibles de fieltro, tela de algodón o cartón libre de ácido. Lo ideal es no pegar el revestimiento de forma definitiva: así se conserva el interior original y puede retirarse cuando sea necesario.

Cómo restaurarlo sin arruinar la terminación

Si hay piezas flojas, madera pulverulenta, grietas profundas o una terminación delicada, conviene evitar limpiezas intensas.

El polvo puede retirarse con un pincel suave y un paño seco. Los productos abrasivos, el exceso de agua, la lavandina y los limpiadores multiuso pueden manchar o levantar el acabado. Si la pieza tiene valor, es mejor consultar a un restaurador.

Segunda forma: armar un pequeño jardín decorativo sin mojar la madera

Otra alternativa es usar el costurero como base para un jardín de suculentas o plantas pequeñas. La clave es no colocar tierra ni agua directamente en los cajones, porque la humedad deforma, mancha y favorece hongos.

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Las plantas deben ir dentro de macetas independientes, con platos impermeables o recipientes internos removibles. Así, el costurero funciona como contenedor decorativo y no como maceta directa.

Cómo lograr que se vea prolijo

Los modelos con bandejas extensibles permiten combinar plantas de distintas alturas. En la parte inferior se puede colocar una maceta más grande y reservar los compartimentos superiores para cactus pequeños, flores secas o herramientas de jardinería.

También puede usarse con plantas artificiales si se quiere eliminar por completo el riesgo de humedad. Una intervención reversible siempre es preferible a perforar, encolar o cortar la madera.

  • Primera opción: organizador de joyas, relojes, maquillaje o escritorio.
  • Segunda opción: jardín decorativo con macetas internas removibles.
  • Evitar: agua directa, lijado agresivo, pintura sin evaluar la pieza y perforaciones.
  • Antes de intervenir: revisar marcas, herrajes y estado general.

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