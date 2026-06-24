La modalidad "pasamanos" volvió a aparecer en los festejos y terminó con cuatro detenidos en Córdoba

La Policía de Córdoba arrestó a tres hombres y una mujer acusados de sustraer teléfonos celulares durante los festejos por la victoria de la Selección argentina ante Austria.

Cuatro personas fueron detenidas en la ciudad de Córdoba acusadas de aprovechar los festejos por la victoria de la Selección argentina frente a Austria para cometer robos de teléfonos celulares en medio de la multitud. Efectivos policiales interceptaron a tres hombres y una mujer, de entre 22 y 28 años, que se encontraban participando de las celebraciones.

La denuncia de una víctima inició el operativo La investigación comenzó luego de que un hombre denunciara el robo de su teléfono mientras se desarrollaban los festejos por el triunfo argentino.

A partir de ese aviso, la Policía puso en marcha un operativo de búsqueda con apoyo de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, lo que permitió seguir los movimientos de los sospechosos e identificar a los presuntos responsables. Según informaron fuentes policiales, los detenidos habrían utilizado la denominada modalidad “pasamanos”, una maniobra frecuente en este tipo de delitos.

Embed Aprovecharon la multitud, pero terminaron detenidos



♂️ Tres hombres y una mujer quedaron detenidos en B° Centro, con el secuestro de nueve celulares. Momentos antes, habrían sustraído los dispositivos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.



️ Con la… pic.twitter.com/A7n60hAAwx — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) June 23, 2026

El mecanismo consiste en transferir rápidamente el objeto robado entre distintos integrantes del grupo para dificultar tanto la recuperación del elemento sustraído como la identificación de quien concretó el robo. Durante el seguimiento, los investigadores detectaron a una mujer que transportaba varios de los teléfonos denunciados como sustraídos.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron nueve teléfonos celulares que presuntamente habían sido robados minutos antes durante las celebraciones. Los cuatro sospechosos quedaron a disposición de la Justicia junto con los dispositivos recuperados, mientras avanza la investigación para determinar su participación en los hechos denunciados.