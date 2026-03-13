13 de marzo de 2026 - 12:14

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que resultan irresistibles al conocerlas

La atracción no depende solo de la cara, la voz o la actitud. La ropa también influye en la primera impresión, y hay dos tonos que aparecen una y otra vez.

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que resultan irresistibles al conocerlas (1)
Por Andrés Aguilera

Hay personas que generan algo inmediato cuando llegan: llaman la atención, despiertan curiosidad y dejan una sensación difícil de ignorar. En psicología de la percepción, esa impresión inicial no se construye solo con gestos o palabras. La vestimenta también funciona como una señal social.

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Dentro de ese lenguaje visual hay dos colores que tienen un peso especial cuando se trata de atractivo e impacto al conocer a alguien: el rojo y el negro.

El rojo, de los colores más asociados con la atracción

El caso del rojo es el más conocido dentro de la literatura científica. Distintos estudios lo vincularon con un aumento en la percepción de atractivo en contextos románticos, al punto de que existe una línea de investigación conocida como el “red effect”.

En trabajos previos, el rojo apareció relacionado con más atractivo percibido, mayor interés y una lectura más intensa de la presencia de quien lo usa. Incluso un estudio de campo sobre primeras citas encontró que tanto hombres como mujeres mostraban más prendas rojas en ese contexto que en situaciones no románticas.

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La explicación que suele darse no es que el rojo “haga magia”, sino que activa asociaciones muy rápidas con pasión, intensidad, seguridad y disponibilidad social.

En otras palabras, no vuelve irresistible a cualquiera por sí solo, pero sí puede potenciar una imagen más magnética en un primer contacto. Por eso aparece seguido en detalles estratégicos: una camisa, un labial, un vestido, una corbata o un accesorio puntual que concentra la mirada.

El negro, el tono que suma elegancia y atractivo

El segundo color que más respaldo reúne es el negro. Aunque no suele estar tan cargado de simbolismo romántico como el rojo, varios estudios encontraron que también mejora la percepción de atractivo.

Una investigación publicada en Acta Psychologica observó que, al evaluar cuerpos femeninos, la ropa negra y la roja recibían las valoraciones más altas de atractivo y, además, tendían a asociarse con una silueta percibida como más estilizada.

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que resultan irresistibles al conocerlas (2)

A eso se suma otro dato interesante: en estudios previos, rojo y negro llegaron a aparecer como colores aproximadamente equivalentes en juicios de atractivo. La diferencia estaría en el camino por el que opera cada uno.

Mientras el rojo se vincula más con la receptividad sexual y el impacto emocional, el negro parece aumentar el atractivo a través de la fashionableness, es decir, la idea de elegancia, estilo y sofisticación.

Por eso el negro suele funcionar tan bien en una primera impresión: transmite control, sobriedad y presencia.

No necesita ser estridente para destacar. Muchas veces seduce justamente por lo contrario: porque proyecta una seguridad silenciosa, más contenida, pero muy efectiva.

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