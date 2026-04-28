Según la psicología, las personas que crecieron en los 60 y 70 desarrollaron una resiliencia poco común por una crianza menos sobreprotectora

Los nacidos en las décadas de 1960 y 1970 crecieron bajo un modelo de disciplina rigurosa y supervisión mínima. Esta realidad, impensable para los estándares de crianza actuales, forjó en ellos una capacidad de adaptación y resolución de problemas que hoy la psicología analiza como un fenómeno de resiliencia nacido puramente de la necesidad.

La infancia de hace medio siglo estaba marcada por una libertad que hoy se interpretaría como desprotección . Mientras que en la actualidad predomina un modelo centrado en el bienestar inmediato, aquellos niños pasaban gran parte del día gestionando conflictos en la calle, asumiendo tareas domésticas y resolviendo el aburrimiento sin mediación de pantallas ni intervención adulta constante.

Esta fortaleza psicológica tiene una explicación técnica que los especialistas denominan "inoculación al estrés". El proceso funciona de manera similar a una vacuna: al enfrentarse de forma autónoma a dificultades moderadas (como volver solos a casa, negociar las reglas de un juego o tolerar un "no"), el sistema emocional de los menores se fortalece a largo plazo.

Esta exposición gradual a la frustración permitió que el cerebro desarrollara herramientas de autorregulación basadas en la experiencia pura y no en la teoría. La falta de un adulto que rescatara al niño ante cada tropiezo obligó al desarrollo de una autonomía funcional. Al no tener a quién recurrir de inmediato para solucionar pequeños problemas cotidianos, el niño se veía forzado a generar sus propias estrategias de salida , lo que cimentó la notable capacidad de resolución que muestran estos adultos en la actualidad.

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El choque con el modelo de protección total

El contraste con el siglo XXI es absoluto. Hoy, los menores crecen en entornos altamente controlados donde los padres intervienen con rapidez para evitar cualquier malestar o fracaso. Si bien esta protección nace de una intención afectiva positiva, expertos advierten que la falta de desafíos reales está limitando el desarrollo de herramientas emocionales fundamentales en las nuevas generaciones.

Esta ausencia de "roce" con la realidad dificulta que los jóvenes aprendan a gestionar la frustración o a respetar figuras de autoridad. La resiliencia que antes era una respuesta necesaria ante un entorno donde la salud emocional apenas se consideraba, hoy es una cualidad escasa debido a la intervención constante que elimina los obstáculos del camino antes de que el niño pueda siquiera intentarlo.

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El costo oculto de la dureza extrema

Sin embargo, los especialistas aclaran que el modelo de los años 60 y 70 no debe idealizarse como el estándar perfecto. Esa resiliencia tuvo un costo elevado: la represión de los sentimientos. La norma implícita de tener que "arreglárselas solo" generó en muchos adultos actuales serias dificultades para expresar emociones o para pedir ayuda cuando la necesitan.

La lección que dejan estas décadas no sugiere un retorno al autoritarismo o a la frialdad afectiva, sino la búsqueda de un punto medio. El consenso académico actual indica que la fortaleza psicológica no debería construirse a costa del bienestar emocional. El equilibrio reside en combinar el afecto y la comprensión con límites claros y retos reales que permitan a los niños tropezar y levantarse por su cuenta.