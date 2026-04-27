Los estudios muestran que los niños que copian este hábito de los streamers duermen peor y rinden menos en la escuela

Ibai, ElRubius, Vegetta, Illojuan, Spreen, Juan Guarnizo . Los nombres propios del entretenimiento digital del siglo XXI, tanto en España como en Latinoamérica, forman ya un panteón reconocible para cualquier menor de veinte años. La mayoría comenzó en YouTube con canales modestos y gameplays de entre veinte minutos y una hora. Sin embargo, la irrupción de Twitch transformó no solo el formato de ese contenido, sino también los hábitos de consumo de una generación entera, según estudios .

Los estudios dicen que los niños que usan celular desde pequeños podrían integrar el 40% de casos globales de miopía en 2050

Muchos de los veteranos del nicho abandonaron sus canales para transmitir en vivo diariamente, llegando a acumular entre quince y veinte horas de directo semanales. Algunos, como ElRubius , participaron en los llamados challenges " extensibles ": streams que no concluyen hasta alcanzar un objetivo específico o romper un récord. El español estuvo nueve días consecutivos en vivo.

¿Qué ocurre cuando ese contenido de larga duración llega a los más chicos? Los streamers funcionan como figuras de autoridad para las generaciones jóvenes. Estudios sobre relaciones parasociales indican que el vínculo que niños y adolescentes establecen con estas figuras es poderosamente persuasivo: influye en su intención de compra, en los videojuegos que eligen y en los comportamientos que imitan, incluyendo rutinas de juego.

El problema es que muchos chicos que idealizan ese estilo de vida no advierten lo que hay detrás. Confunden el entretenimiento con el contexto profesional: los streamers más exitosos trabajan con agendas estrictas, contratos con marcas y equipos de soporte. No es un dato menor que los nombres mencionados al inicio perciban, en promedio, ochenta mil euros mensuales. Lo que para el espectador parece juego libre es, en realidad, una industria.

El caso de xQc, streamer estadounidense, es ilustrativo. Mientras la jornada laboral promedio en Estados Unidos ronda las ocho horas diarias, xQc llegó a transmitir veintiún horas seguidas en una sola sesión y, desde 2017 hasta hoy, tomó apenas 85 días libres. Es un caso extremo, pero no un accidente: el streamer promedio dedica 42 horas mensuales a crear contenido, y menos del 1% logra un ingreso de tiempo completo solo con la plataforma. Los que sí lo logran cuentan, además, con nutricionistas, entrenadores personales y gimnasios en casa para sostener ese ritmo.

TheGrefg, uno de los streamers más exitosos de habla hispana, mostrando su setup.

A esto se suma la naturaleza del contenido: muchos directos involucran videojuegos competitivos con partidas que no admiten pausa y están diseñados para mantener al jugador enganchado. El componente multijugador agrava la situación: la posibilidad de jugar con amigos añade un motivo social que hace aún más difícil desconectarse.

image Los niños y adolescentes se ven potenciados por sus amistades a quedarse lo más tarde posible jugando por la noche.

Qué dice la evidencia

En 2018, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente el trastorno por videojuegos como problema de salud pública, definiéndolo como un patrón de comportamiento persistente que adquiere prioridad sobre otros intereses y actividades, aun cuando genera consecuencias negativas.

Uno de los efectos más documentados es la afectación del sueño. Según JAMA Pediatrics, el uso de pantallas en la cama, especialmente para jugar o hacer multitasking, se asocia a una reducción en las horas de descanso. El dato es relevante si se considera que, según el State Mobile Gaming Report, el 70% de los usuarios prefiere jugar en smartphones, el dispositivo que más fácilmente termina en el cuarto. Un estudio de Sleep Foundation e IconEra de 2026 agrega que los gamers que juegan más de seis horas diarias presentan un 71% de prevalencia de mala calidad de sueño.

La privación crónica de sueño, a su vez, compromete las funciones ejecutivas: la planificación, la memoria de trabajo, el control de impulsos, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de iniciar tareas, la regulación emocional y la gestión del tiempo. En niños y adolescentes, cuyo desarrollo neurológico todavía está en curso, estas afectaciones no son menores.

image Los niños que juegan muchas horas a los videojuegos tienen disfunción ejecutiva, afectando especialmente su rendimiento escolar.

Cómo acompañar sin prohibir

Ante esta realidad, el instinto parental más común es la restricción. La llamada "regla de las dos horas" es popular, pero los especialistas advierten que puede ser poco realista y, por tanto, contraproducente.

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Las alternativas más eficaces son:

Alfabetización digital: enseñar a los chicos a navegar el entorno con autonomía y criterio. Esto implica explicarles qué aplicaciones pueden usar y cuáles no, cómo reconocer publicidad, por qué no deben compartir datos personales.

enseñar a los chicos a navegar el entorno con autonomía y criterio. Esto implica explicarles qué aplicaciones pueden usar y cuáles no, cómo reconocer publicidad, por qué no deben compartir datos personales. Establecer con claridad el cómo, el cuándo y el dónde del uso de dispositivos: evitar que queden fuera del espacio de supervisión adulta, no colocar consolas ni teléfonos en los cuartos, definir horarios realistas y reducir el tiempo de juego de forma gradual.

evitar que queden fuera del espacio de supervisión adulta, no colocar consolas ni teléfonos en los cuartos, definir horarios realistas y reducir el tiempo de juego de forma gradual. Ampliar el repertorio de juegos: existen títulos single player con narrativas ricas, juegos con contenidos educativos, propuestas de ritmo tranquilo que pueden convertirse en una actividad relajante, y opciones multijugador que pueden disfrutarse en familia. Conocer ese universo permite orientar, no solo limitar.

Los videojuegos no son el problema. Con acompañamiento, información y límites razonables, pueden ser parte de una infancia y una adolescencia saludables.