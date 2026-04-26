Los estudios dicen que los niños que usan celular desde pequeños podrían integrar el 40% de casos globales de miopía en 2050

Estudios globales advierten que el abuso de dispositivos digitales y la falta de sol están acelerando la deformación ocular en menores de edad en todo el mundo.

La salud visual de las nuevas generaciones enfrenta una crisis sin precedentes. Estudios actuales indican que para el año 2025, el 90% de la población juvenil podría padecer algún error refractivo, principalmente miopía. Este fenómeno, impulsado por cambios drásticos en el estilo de vida, está transformando una condición genética en una pandemia global.

Para el año 2050, se prevé que el 40% de los niños y adolescentes sufrirá de miopía, lo que representa más de 740 millones de casos a nivel mundial. En países como Estados Unidos, las tasas casi se han duplicado en las últimas tres décadas, mientras que en regiones de Asia las proyecciones alcanzan el 69% de la población joven. Este incremento no es solo una estadística, sino una carga para la salud pública que afecta el rendimiento escolar y la calidad de vida desde edades tempranas.

El mecanismo biológico detrás del estiramiento del ojo La razón técnica de este aumento explosivo reside en cómo el ojo humano interactúa con el entorno. La luz solar cumple una función crítica: estimula la producción de dopamina en la retina. Este neurotransmisor actúa como un freno natural que bloquea el alargamiento excesivo del globo ocular durante su etapa de desarrollo. Cuando los niños pasan la mayor parte del día bajo iluminación tenue de interiores o frente a pantallas, este ciclo químico se interrumpe. El ojo, al no recibir la señal de la dopamina, comienza a crecer de forma irregular y alargada, lo que impide que la luz se enfoque correctamente en la retina, generando la visión borrosa de lejos característica de la miopía.

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A este factor biológico se suma la presión por el rendimiento académico y el sedentarismo digital. La Generación Z es la más afectada precisamente por ser la primera cohorte de "nativos digitales" que recibió su primer dispositivo móvil entre los 6 y 12 años. En España, por ejemplo, seis de cada diez jóvenes universitarios ya son miopes, y una gran mayoría dedica menos de una hora al día a realizar actividades al aire libre. La relación es proporcional: por cada hora extra de actividad en el exterior a la semana, las probabilidades de desarrollar este trastorno visual se reducen en un 2%.

El origen de la miopía: entre la herencia y los hábitos Los expertos del Hospital de Clínicas de la UBA y de instituciones internacionales coinciden en que la miopía ya no puede considerarse únicamente un rasgo hereditario. Aunque se nace con una predisposición genética, el desarrollo actual es multifactorial y está directamente ligado a la visión cercana prolongada sin descansos adecuados. Un niño que entrecierra los ojos para enfocar, sufre dolores de cabeza frecuentes o se acerca demasiado a los libros está mostrando señales de alerta que deben ser atendidas de inmediato por un especialista. image La prevención se ha vuelto la herramienta más efectiva para frenar lo que ya se denomina la nueva pandemia. Además de fomentar al menos una hora diaria de exposición al sol, los especialistas recomiendan la regla de los descansos: no pasar más de dos horas seguidas frente a una pantalla y realizar pausas de diez minutos por cada hora de uso. En casos más severos, técnicas como la ortoqueratología permiten utilizar lentes especiales durante la noche para moldear la córnea y frenar el crecimiento de la miopía hasta en un 40%. Sin una intervención temprana, el riesgo de patologías graves como el desprendimiento de retina o el glaucoma aumenta drásticamente al llegar a la adultez.