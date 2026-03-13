13 de marzo de 2026 - 18:25

Cada cuánto deben lavarse las sábanas de la cama para evitar ácaros y bacterias

Las sábanas en la cama acumulan sudor, células de piel y microorganismos. Especialistas recomiendan lavarlas con cierta frecuencia para evitar ácaros.

Solo se necesita regularidad en el lavado para no acumular bacterias en la cama.

Solo se necesita regularidad en el lavado para no acumular bacterias en la cama.

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Por Lucas Vasquez

Dormir en una cama limpia no solo es una cuestión de comodidad, sino también de salud. Las sábanas entran en contacto directo con el cuerpo durante varias horas cada noche, lo que favorece la acumulación de sudor, células de piel muerta y pequeñas partículas invisibles.

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Con el paso de los días, esa combinación puede convertirse en un ambiente ideal para la proliferación de ácaros y bacterias. Por esa razón, especialistas en higiene del hogar de Sleep Foundation recomiendan respetar ciertos plazos para lavar la ropa de cama y mantener un descanso saludable.

lavado de sábanas
Durante épocas de calor o humedad elevada, el tiempo de lavado es más continuo.

Durante épocas de calor o humedad elevada, el tiempo de lavado es más continuo.

Cuánto es el tiempo máximo recomendado para lavar las sábanas

Los expertos coinciden en que las sábanas no deberían utilizarse por periodos demasiado prolongados. En condiciones normales, se recomienda lavarlas al menos una vez por semana para mantener una correcta higiene.

  • Sin embargo, el límite máximo de uso puede alargarse y debería ser de 10 días. Superar ese tiempo favorece la acumulación de residuos corporales que pueden convertirse en alimento para los ácaros del polvo.
  • Estos microorganismos microscópicos viven principalmente en textiles del hogar y se alimentan de restos de piel humana. Aunque son invisibles, pueden multiplicarse con facilidad si las sábanas no se lavan con regularidad.

Por qué se forman ácaros en la ropa de cama

La cama reúne varias condiciones que resultan ideales para los ácaros: calor corporal, humedad y abundancia de células cutáneas. Durante la noche, una persona puede liberar miles de pequeñas escamas de piel.

Además, el sudor que se produce mientras dormimos genera un ambiente ligeramente húmedo, lo que facilita la reproducción de estos organismos microscópicos.

Aunque los ácaros no se ven a simple vista, su presencia puede provocar alergias, irritaciones o molestias respiratorias en personas sensibles. Por eso, la limpieza frecuente de las sábanas es una de las medidas preventivas más importantes.

lavado de sábanas
La limpieza de estas telas ayuda a mantener un ambiente de descanso más saludable.

La limpieza de estas telas ayuda a mantener un ambiente de descanso más saludable.

Cómo lavar las sábanas para eliminar microorganismos

  1. Para mantener una correcta higiene, se recomienda lavar las sábanas con agua caliente siempre que el tipo de tela lo permita. Las temperaturas más altas ayudan a eliminar ácaros y bacterias acumuladas.
  2. También es aconsejable secarlas completamente antes de volver a colocarlas en la cama, ya que la humedad residual puede favorecer nuevamente la aparición de microorganismos.
  3. Otro hábito útil es ventilar la habitación cada mañana y sacudir la ropa de cama para reducir la humedad acumulada durante la noche.
lavado de sábanas

Las sábanas cumplen un papel fundamental en la higiene del descanso. Mantenerlas limpias no solo mejora la sensación de confort, sino que también reduce la presencia de ácaros y bacterias. Por eso, hay que lavarlas al menos una vez por semana y no superar los 10 días de uso.

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