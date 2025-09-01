El electrodoméstico que gasta el doble de energía durante toda la noche

Algunos electrodomésticos gastan más energía que otros. Durante las noches frías pueden aumentar el consumo energético y además provocar riesgos en la salud.

Durante las noches, algunos artefactos quedan enchufados y no nos damos cuenta. Sobre todo en días fríos, cuando dejamos aparatos para dormir cómodamente. Al prender electrodomésticos para calefaccionar o cocinar ocasionan gastos elevados en la factura de luz y a la vez implican riesgos importantes por su alta energía si permanecen conectados durante varias horas seguidas.

Los aparatos eléctricos ofrecen múltiples beneficios, sobre todo en ambientes pequeños. Sin embargo, algunos artefactos, al dejarlos enchufados durante largas horas de la noche impactan de forma excesiva en la economía del hogar y pueden aumentar la posibilidad de accidentes domésticos vinculados al sobrecalentamiento. Por eso, es fundamental conocer alternativas más seguras y sostenibles.

Cuánta energía gasta una estufa eléctrica durante un uso prolongado durante la noche Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), El consumo de una estufa eléctrica es de los más altos entre los aparatos del hogar. Un equipo portátil promedio gasta entre 1500 y 2000 watts de potencia, lo que equivale a utilizar varios electrodomésticos medianos al mismo tiempo.

Al prenderlo durante al menos ocho horas nocturnas, el gasto mensual puede superar fácilmente los valores de la tarifa básica, incrementando la factura de electricidad en un porcentaje considerable.

Además, este tipo de calefacción convierte casi toda la energía eléctrica en calor directo, lo que resulta poco eficiente en comparación con sistemas como el gas natural.

Por eso, estos dispositivos deben usarse con prudencia y nunca de manera continua durante toda la noche, ya que el costo y el impacto ambiental se multiplican. Para reducir gastos podés programar intervalos, apagarlo antes de dormir y optar por soluciones como la ropa térmica o frazadas adicionales que garanticen el confort sin generar un uso excesivo de electricidad.

Qué riesgos provoca usar una estufa toda la noche Si bien el gasto económico es un dolor de cabeza, al tener prendida la estufa eléctrica prendida durante la noche puede derivar en accidentes graves.

El sobrecalentamiento del aparato puede provocar cortocircuitos o incendios si se encuentra cerca de objetos como cortinas, muebles o la misma cama.

Por eso, es ideal que ubiques estos equipos siempre a un metro de distancia de los materiales y nunca debés usarlo mientras dormís.

Un consejo ideal es que no las enchufes a zapatillas eléctricas o extensiones, porque eso aumenta la carga y eleva la probabilidad de fallas.

Además, cuando el cuerpo descansa provoca problemas respiratorios por exposición prolongada al calor directo en espacios cerrados sin ventilación.