Si se ha acumulado hielo en tu freezer, no desesperes: simplemente colocá un alimento y el problema se solucionará

Trucos caseros y heladera son aliados cuando aparece un problema común: la acumulación de hielo en el freezer. Este inconveniente ocurre por exceso de humedad y líquidos mal sellados en bolsas o recipientes. Existen métodos rápidos para evitar que los alimentos generen escarcha en tu heladera .

Consume cuatro veces más electricidad que un lavarropas nuevo: los argentinos aún conservan este electrodoméstico en sus casas

Se advierte a los jardineros a dejar un alimento para los colibríes en septiembre

El exceso de humedad es el principal responsable de que aparezca hielo en el freezer . Cuando las bolsas de comida no están bien cerradas o los recipientes se guardan sin tapa, el agua se evapora y se condensa en las paredes internas.

Allí se congela y termina formando una capa dura que dificulta la conservación de los alimentos .

Aunque muchos modelos modernos incluyen tecnología no frost , en miles de hogares todavía hay heladeras y freezers tradicionales que requieren un mantenimiento más frecuente. Por eso es clave identificar los errores de uso que aceleran la aparición de escarcha.

Trucos caseros. Cómo evitar que el hielo se acumule en el freezer y afecte la conservación de los alimentos.

Si se ha acumulado hielo en tu freezer, no desesperes simplemente coloca un alimento y el problema se solucionará (1)

Además de los métodos tradicionales, como descongelar y secar las paredes, existe un truco casero muy efectivo: colocar un alimento rico en grasa , como la manteca o el aceite en un pequeño recipiente.

Al pasar este alimento sobre las paredes ya secas, se forma una película aceitosa que dificulta la adhesión del hielo.

Este método, sencillo y económico, funciona porque el aceite actúa como una barrera entre la superficie fría y la humedad.

De esta manera, el freezer se mantiene libre de escarcha por más tiempo y se reduce la necesidad de limpiezas profundas.

Consejos para mantener el freezer sin hielo

Además del truco del alimento graso, conviene aplicar algunas medidas adicionales para que el congelador trabaje de manera eficiente y prolongue la vida útil de los alimentos:

Sellar correctamente todas las bolsas y recipientes.

todas las bolsas y recipientes. Revisar periódicamente que la puerta cierre bien.

que la puerta cierre bien. Descongelar el freezer al menos una vez al año.

al menos una vez al año. Secar las paredes internas antes de volver a usarlo.

antes de volver a usarlo. Evitar guardar alimentos calientes, ya que generan vapor que luego se congela.

Si se ha acumulado hielo en tu freezer, no desesperes simplemente coloca un alimento y el problema se solucionará (2) Trucos caseros. Cómo evitar que el hielo se acumule en el freezer y afecte la conservación de los alimentos.

El impacto en la conservación de los alimentos

Un freezer con mucho hielo no solo consume más electricidad, también afecta la calidad de los alimentos congelados.

La escarcha ocupa espacio útil, reduce la circulación del aire frío y puede alterar el sabor y la textura de las comidas guardadas.

Con estos trucos caseros se consigue un congelador más limpio, eficiente y seguro. La clave está en la prevención: cuidar el sellado de los envases, evitar el exceso de humedad y aplicar la capa protectora de aceite o manteca tras una limpieza.

Así, la heladera mantendrá los alimentos en mejores condiciones y con menor gasto de energía.